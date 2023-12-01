Güncel Altcoin Analizi: Detaylı Avax Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 22,25 dolar seviyesinden işlem gören Avax için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Avax Grafik Analizi

İki saatlik AVAX grafiğinde dikkat çeken ilk oluşum olan üçgen formasyonu 1 Aralık’ta gerçekleşen önemli bir kırılım ile direnç çizgisini kırmayı başardı ve bu kırılım ardından AVAX yükselişine devam etti. Son bar kapanışlarında dar bir alanda sıkışan AVAX için yaşanabilecek bir destek ya da direnç kırılımı yönü belirleyecektir.

AVAX için iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 22,06 / 21,56 ve 20,70 dolar seviyeleridir. Özellikle 22,06 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede AVAX fiyatının satış baskısı ile karşılaşmasına neden olabilir. Böyle bir senaryoda ise EMA 200 seviyesi olan 21,13 dolar seviyesinin altında bar kapanışını gerçekleşmediği sürece AVAX için yükseliş senaryosu takip edilebilir.

AVAX için iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 22,50 / 23,05 ve 23,75 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükselişte önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 22,50 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi AVAX fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

AVAX/ETH Grafik Analizi

Haftalık AVAX/ETH grafiğinde Temmuz ayından beri devam eden düşüş trendinde kırılım meydana geldi ve retest’in ardından AVAX/ETH seviyesi ivme kazanmaya devam ediyor. Avax’ın Ethereum karşısında bu denli bir ivme kazanması ise Layer-1 ekosistemleri arasında 2021 yılında görülen rekabetin tekrar gündeme gelmesini sağlayabilir.

AVAX/ETH için haftalık grafikte takip edilmesi beklenen en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00978 / 0,00889 ve 0,00798 seviyeleridir. Özellikle 0,00978 seviyesinin altında haftalık bar kapanışının gerçekleşmesi AVAX/ETH paritesinde düşüş yaşanmasına neden olabilir.

AVAX/ETH için haftalık grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,01079 / 0,01157 ve 0,01256 seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 0,01256 seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi Avax’ın Ethereum karşısında ivme kazanmasını sağlayacaktır.