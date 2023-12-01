Teknik Analiz

Bu 3 Altcoin Bitcoin’den İyi Performans Gösterebilir, Aralık Ayı Altcoin Tahminleri

Özet

  • RNDR Coin 9.000 satoshi direnç alanı üzerinde kapanışlarla 12.500 bölgesine ulaşabilir.
  • Synthetix (SNX) BTC karşısında yüzde 100 kazanç elde edebilir.
  • Theta Token (THETA) 7500 satoshi direncini hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi kısa süre önce 38.999 dolara kadar yükseldi ve Aralık ayının ilk gününde risk iştahı oldukça güçlü. Henüz ilk günden yıllık zirvesini güncelleyen Bitcoin’i izleyen altcoinler de yönünü yukarı çevirdi. Eğer beklendiği gibi pozitif bir Aralık ayı yaşayacaksak bu 3 altcoin BTC’den iyi performans gösterebilir.

İçerikler
Render (RNDR)Synthetix (SNX)Theta Token (THETA)

Render (RNDR)

RNDR fiyatı Haziran 2022’den bu yana yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bu yıl popüler kripto paranın yaşadığı ralli ivme kazandı çünkü yapay zeka etrafındaki heyecan GPU kiralama hizmeti veren tokene talebi artırdı.

RNDR Coin Mayıs ayında BTC paritesinde 11.000 satoshi seviyesine ulaştı ve 9.000 satoshi direnç alanının üzerinde bir kırılma gördü. Düşüşle birlikte bu kırılmanın sadece bir sapma olarak kaldığını gördük.

Ardından Ağustos ayında bir dip gördük ve Kasım ayındaki sıçramayla direnç bölgesi tekrar aşıldı. Eğer ralli devam ederse BTC karşısındaki kazanımlar devam edebilir ve 12.500 bölgesi hedeflenir. Ancak direnç altı kapanışlar 6.000 satoshi bölgesine dönüşü tetikleyebilir.

Synthetix (SNX)

1000 günlük dirençten büyük bir kırılma yaşayan SNX Coin uzun vadeli trend çizgisinden kurtuldu. Bu tarz uzun vadeli yapılardaki bozulmalar artık trendin yükselişe döndüğünü gösteriyor. RSI’daki yükseliş sapması rallinin uzayabileceğini gösteriyor. Eğer BTC karşısındaki kazanımlar devam ederse yüzde 100 artışla 17.000 satoshi’deki direnç hedeflenebilir.

Tersi senaryoda 6.150 satoshiye kadar düşüş muhtemel.

Theta Token (THETA)

Bitcoin karşısında kazançlarını katlayabilecek altcoinlerden sonuncusu ise THETA Coin’di. Haziran 2021’den bu yana 910 gün boyunca azalan direnç çizgisini takip eden fiyat Ekim ayında birçok deneme yaptı. Yeniden direnci aşmak için çabalayan THETA Coin boğaları RSI’daki yükseliş sapmasının da desteğiyle bu bölgeyi aşabilir.

THETA bu trend çizgisinin üzerinde kapanışlar yaparsa BTC karşısında yüzde 165 artışla 7500 satoshi direncine ulaşabilir. Ancak kırılmanın yapılamaması veya başarısız bir deneme olarak kalması halinde 2000 satoshi’ye kadar kayıp görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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