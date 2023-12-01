BITCOIN (BTC)

Kripto Para Devlerinde Son Durum: Kritik Direnç ve Destek Seviyeleri!

Özet

  • Bitcoin'in 37.980 doların üzerindeki rallisi, yükselen üçgen formasyonunu tamamlıyor ve BTC/USDT paritesi 40.000 dolara yükselerek güçlü bir dirençle karşılaşabilir.
  • Ancak, fiyatın düşüşe geçmesi ve yükseliş trendi çizgisinin altına düşmesi durumunda, iyimser görüş geçerliliğini kaybedebilir ve fiyat 34.800 dolarlık desteğe çekilebilir.
  • Ethereum, 20 günlük EMA seviyesinden toparlanarak 2.200 dolarlık dirence yönelebilir ve ETH/USDT paritesi yükselen üçgen formasyonunu tamamlayarak 3.400 dolarlık hedefe ulaşabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz da 29 Kasım’da Bloomberg’e konuşurken Bitcoin hakkında iyimser açıklamalarda bulundu. ETF’leri onaylanan varlık yöneticilerinden oluşan pazarlama ekibinin, insanları Bitcoin’e (BTC) yatırım yapmaya ikna etmeye çalışacağını ve bunun da benimsenmeyi artırabileceğini söyledi. Ek olarak, Federal Reserve’in faiz oranları, Bitcoin’in fiyatını gelecek yılın bu zamanlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştırabilecek başka bir tetikleyici görevi görebilir. Peki, Bitcoin 38.000 doların üzerinde tutunabilir ve 40.000 dolara yükselişin yolunu açabilir mi, yoksa ayılar yeniden harekete geçecek mi?

İçerikler
Bitcoin (BTC) AnaliziEthereum (ETH) Tahmini

Bitcoin (BTC) Analizi

Bir direnç seviyesinin tekrar tekrar test edilmesi onu zayıflatma eğilimindedir. Birkaç başarısız girişimin ardından boğalar 1 Aralık tarihinde fiyatı yükselişe geçirdi. Bu durum yükseliş trendinin yeniden başladığını gösterebilir. Bitcoin’de 37.980 doların üzerindeki ralli, yükselen üçgen modelini tamamlıyor. BTC/USDT paritesi bundan sonra 40.000 dolara yükselebilir ve bu da yine zorlu bir direnç olarak hareket edebilir.

Bu seviye ölçeklenirse parite 41.160 dolarlık formasyon hedefine ulaşabilir. Yükselen hareketli ortalamalar ve 65’in üzerindeki göreceli güç endeksi (RSI), boğaların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor olabilir. Kripto para biriminde fiyatın düşüşe geçmesi ve yükseliş trendi çizgisinin altına düşmesi halinde bu iyimser görüş yakın vadede geçerliliğini yitirebilir. Bu durum yükseliş eğilimini geçersiz kılabilir ve fiyatı 34.800 dolarlık sağlam desteğe çekebilir. Belirtilen seviyenin altında bir kırılma, ayıların oyuna geri döndüğünün sinyali olabilir.

Ethereum (ETH) Tahmini

30 Kasım tarihinde Ethereum 20 günlük EMA seviyesi olan 2.019 dolardan toparlandı ve bu da alıcıların seviyeyi güçlü bir şekilde savunduklarına işaret edebilir. Boğalar fiyatı 2.200 dolarlık genel dirence itmeye çalışabilir. Bu durum yakın vadede takip edilmesi gereken kilit seviye olmaya devam ediyor. Alıcılar yoluna devam ederse ETH/USDT paritesi yükselen üçgen formasyonunu tamamlayabilir. Bu yükseliş kurulumunun 3.400 dolarlık bir hedefe işaret edebilir. 20 günlük EMA aşağı yöndeki önemli destek. Bu seviyenin altında bir kırılma, boğaların hakimiyetini kaybettiğinin ilk işareti olacak. Parite daha sonra 50 günlük SMA’ya 1.874 dolar düşebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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