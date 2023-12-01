Güncel Altcoin Analizi: Dogecoin Detaylı Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,08349 dolar seviyesinden işlem gören Dogecoin için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Dogecoin Grafik Analizi

Günlük DOGE grafiğinde dikkat çeken ilk oluşum düşen kanal formasyonu oluyor. Bu yapıda son yükseliş hareketlerinin direnç çizgisine temas etmesi ve bu temasların ardından ciddi düzeltmeler görmesinin ardından son bar hareketlerinde yine satış baskısı yaşanmaya devam ediyor.

DOGE günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,08167 / 0,07673 ve 0,07083 dolar seviyeleridir. Bu destek seviyelerinin altında DOGE fiyatı sadece kısa vadede ivme kaybı yaşayacakken özellikle EMA 200 (kırmızı çizgi) altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE fiyatının ciddi bir satış baskısı yaşamasına neden olacaktır.

DOGE günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,08400 / 0,08656 ve 0,09055 dolar seviyeleridir. Özellikle ilk kırılım hamlesinde büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 0,08656 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon kırılımı ile birlikte DOGE fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

DOGE/ETH Grafik Analizi

DOGE/ETH günlük grafikte dikkat çeken ilk oluşum kanal formasyonu oluyor. Bu kanal içerisinde destek seviyesinde yaşanan kırılımlar sadece iğne olarak kalırken, bar kapanışları ile birlikte bu yapı dikkat edilmesi gereken seviyeler hakkında ipuçları vermeye devam ediyor. Özellikle EMA 200 seviyesine yakın bölgelerde önemli bir mücadele veren DOGE/ETH paritesi, bu seviyenin aşılması ile değer kazanmaya devam ediyor.

DOGE/ETH için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00003903 / 0,00003754 ve 0,00003640 seviyeleridir. Özellikle önemli bir destek görevi üstlenen 0,00003640 seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE’un Ethereum karşısında değer kaybetmesine neden olacaktır.

DOGE/ETH için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,00004128 / 0,00004267 ve 0,00004426 seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 0,00004426 seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE’un Ethereum karşısında değer kazanmasını sağlayacaktır.