ALTCOIN

Aralık Ayında Hangi Altcoinlerin Kilit Açılışı Var? İşte Tam Liste

Özet

  • Bu ay 334 milyon dolarlık token kilit açılışı olacak.
  • APT Coin önceki aydakine benzer şekilde yüzde 16 düşüş yaşayabilir.
  • 1Inch ve OP en büyük kilit açılışları arasında.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Özellikle piyasaya son birkaç yıldı sürülen altcoinler için en önemli konulardan biri yıllık token enflasyonudur. Maksimum arzın kademeli olarak dolaşıma girdiğini görürüz ve dolaşım arzı katlanarak artarken önceki ATH seviyelerine ulaşma ihtimali de zayıflayan altcoinler genellikle fazla arzın etkisiyle düşüş yaşar. Peki Aralık ayında hangi altcoinlere dikkat edilmeli?

İçerikler
1Inch Token Kilit AçılışıAptos (APT)Optimism (OP)

1Inch Token Kilit Açılışı

DeFi protokolü 1inch, toplam dolaşım arzının yaklaşık %9,48’ini oluşturan tokenleri bu ay piyasaya sürecek. 98,74 milyon 1INCH token token dolaşıma girerken eğer aynı oranta token talebi görmezsek fiyatın düşüş yaşaması beklenen senaryo olacak. Proje ekibi, yatırımcılar ve risk sermayedarları (VC’ler) tokenlerinin kilidi açıldıktan sonra satış fırsatı yakalamış olacak.

Aptos (APT)

Aralık ayında en az 25 projenin token kilidinin açılması planlanıyor. Fakat bu ay en büyük kilit açılışını 175 milyon dolarlık kilit açılışıyla Aptos (APT) yapacak. 12 Aralık tarihinde dolaşımdaki arzın %8,95’ini oluşturan 24,84 milyon APT tokeni dolaşıma sokacak ekip fiyatta da muhtemelen volatiliteyi tetikleyecek.

Dağılım ise şöyle olacak;

  • Vakıf için 9,40 milyon $
  • Çekirdek katılımcılar için 83,72 $
  • Yatırımcılar için 59,39 milyon $
  • Aptos topluluğu için 22,63 $

12 Kasım tarihinde yine aynı miktarda kilit açılışı görmüştük. 12 Kasım tarihinden sonra fiyat devasa kilit açışının ardından yaklaşık %16 oranında düşüş yaşadı. Elbette Bitcoin fiyatındaki dalgalanma da süreçte etkili oldu.

Optimism (OP)

30 Aralık tarihinde 41,3 milyon dolar değerinde 24,16 milyon OP Coin’in kilidi açılacak. Tokenlerin çoğu erken dönemde katkıda bulunanlara gidecek. Diğer kilit açılışları ise özet olarak şöyle;

  • SUI 21 Milyon $
  • HFT 4,4 Milyon $
  • GLMR 3,5 Milyon $
  • CYBER 7,76 Milyon $
  • Flow 1,7 Milyon $
  • ID 5 Milyon $
  • DYDX 1,77 Milyon $
  • YGG 6,35 Milyon $
  • AGIX 2,85 Milyon $
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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