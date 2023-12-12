Garanti BBVA’nın Meraklanan Beklenen Kripto Para Uygulaması “Garanti BBVA Kripto” Kullanıma Sunuldu!

Türkiye’nin en büyük bankalarından Garanti BBVA‘nın kripto cüzdan ve transfer uygulaması Garanti BBVA Kripto kullanıma sunuldu. Başlangıçta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USD Coin’in (USDC) güvenli bir şekilde saklanmasına odaklanılan uygulama şu an için yalnızca iOS platformu için indirilebilir durumda. Uygulamanın yakında Android platformu için de kullanıma sunulması bekleniyor.

Garanti BBVA Kripto 5 Aylık Pilot Aşamasının Ardından Kullanıma Sunuldu

Bilindiği üzere Garanti BBVA, bu yılın Ağustos ayında duyurduğu kripto cüzdan ve transfer hizmeti Garanti BBVA Kripto‘yu pilot aşamasında kullanıma açmıştı. Şirket içi bir e-posta ile başlatılan bu hizmet, önce banka çalışanlarına sunulmuştu. Webrazzi’nin haberine göre aradan geçen 5 aylık bir sürecin ardından, Garanti BBVA Kripto uygulaması resmi olarak herkese açık olarak iOS platformu için kullanıma sunuldu.

Uygulama şu an için sadece en büyük kripto para BTC, en büyük altcoin ETH ve ikinci en büyük stablecoin USDC için güvenli bir şekilde saklama imkanı sunuyor. Desteklenen kripto paraların zamanla genişletilmesi bekleniyor.

Garanti BBVA Kripto, temelde bir kripto para cüzdanı ve transfer hizmeti olarak öne çıkıyor ve uygulamada kripto paraların soğuk cüzdan yöntemiyle güvende tutulmasına odaklanılmış durumda. Sağlanan detaylara bakıldığında, uygulamanın kripto paraların dijital saldırılardan, veri ihlallerinden ve siber risklerden korunması için özel olarak tasarlandığı görülüyor.

Şu anda yalnızca iOS platformu için sunulan Garanti BBVA Kripto uygulamasınının çok yakında Android platformu için de kullanıma sunulması bekleniyor.

Uygulamayı Kullanmak İçin Yapılması Gerekenler

Garanti BBVA Kripto uygulamasını kullanmak için öncelikle bir hesap oluşturulması gerekiyor. Ardından, sisteme yükselenecek yeni kimlik kartı ile yüz doğrulamasının yapılması ve hesaba 1 Türk lirası aktarımı ile hesabın aktif hale getirilmesi şartı söz konusu.

Üstelik hesap aktivasyon işlemleri sadece Garanti BBVA ile sınırlı değil; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve diğer bankalar aracılığıyla da 7 gün 24 saat hesap aktivasyon işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.