Popüler Altcoin 2024’te 1,5 Milyar Dolarlık Kilit Açılışı Yapacak

Kripto para yatırımcıları için kilit açılışları son derece önemli çünkü fiyata direkt olarak etki etme potansiyeli var. Aptos (APT) yaklaşık 6 saat önce 200 milyon dolarlık büyük bir kilit açılışı yaptı ve daha fazlası kapıda. Peki APT Coin için bu kilit açılışları ne anlama geliyor? 2024 neden onun için kritik öneme sahip?

APTOS Kilit Açılışı

6 saat önce 200 milyon dolarlık token kilit açılışı yapan proje 30 gün sonra bir bu kadar daha tokeni dolaşıma sokacak. Üstelik önümüzdeki yıl yapılacak kilit açılışlarının toplam boyutu güncel fiyattan 1,5 milyar dolara ulaşıyor. Yatırımcıları endişelendirmesi gereken bu rakam eğer talepte büyük bir artış görmezsek APT için ciddi düşüşlere neden olabilir.

Yukarıdaki grafik planlı kilit açılışlarıyla dolaşım arzının nasıl artacağını gösteriyor. Henüz büyük kilit açılışlarına yeni başlayan Aptos ekibi 2024’te çok daha fazlasını yapacak. Güncel dolaşım arzı 234 milyon APT iken 2024 sona erdiğinde bu rakam 435 milyona çıkmış olacak. Yani kabaca 200 milyon token dolaşıma girecek ve dolaşım arzı ikiye katlanacak.

Arz ikiye katlanırken talep de en az ikiye katlanmazsa token fiyatında düşüş beklenir. Bununla birlikte önümüzdeki yıl arzın bu denli fazla artması parabolik ralli bekleyenleri de hayal kırıklığına uğratabilir.

APT Coin Fiyat Tahmin

BTC fiyatında yaşanan yükselişin ardından APT Coin de kilit açılışına rağmen bir miktar toparlanabildi. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 8,15 dolarda bulunuyor. 7,35 doları destek olarak koruyan Solana rakibi altcoin 8,56 dolar üzerinde kapanışlar yapamadığı için beklenen ralli yolculuğuna çıkamadı. Önümüzdeki saatlerde faiz kararından enflasyon verisine kadar birçok önemli gelişme piyasaları etkilerken APT Coin fiyatı da 8,56 dolar engelini aşmak için mücadele edecek.

Eğer başarılı olamazsa 7,35 dolar desteğinin altında 6,5 ve 5,85 dolara düşebilir. Bitcoin fiyatının aşırı satışlar yaşadığı ortamda dip destek 4,8 dolarda bulunuyor.

Haftalık grafikte parabolik ralli için 9,1 doların aşılması gerek bunu yapabilirse önümüzdeki yıl 14,2 ve 20,4 dolar tepelerini hedefleyebilir. Yeni dolaşıma girecek arza karşın talebin hangi ölçüde artacağı 2024 yılında APT Coin fiyat performansını belirleyen şey olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.