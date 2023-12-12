Bir Süredir Kan Kaybeden Bu Altcoin İçin Sürpriz Listeleme Müjdesi!

Hong Kong’un ilk lisanslı kripto para borsası HashKey, merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) dYdX’in yerel varlığı DYDX’i listeleyeceğini duyurdu. Kripto para borsasından yapılan listeleme duyurusuna göre DYDX için alım satım işlemleri 15 Aralık’ta başlayacak.

HashKey Şimdi de DYDX’i Listeliyor

Hong Kong’un ilk düzenlenmiş kripto para borsası HashKey, DYDX‘i listelemeye hazırlanıyor. Bu bakımdan altcoin’in aldığı bu listeleme son derece itibarlı bir listeleme aldığı şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu. HashKey 15 Aralık’ta TSİ 00.00’da DYDX’i ABD doları (USD) işlem paritesinde listeleyerek altcoin için alım satım işlemlerini başlatacak.

DYDX ticareti yalnızca profesyonel yatırımcılar için sunulacak. HashKey, yaptığı duyuruda listeleme öncesi hazırlık yapmak isteyen kullanıcıları için DYDX yatırma ve çekme işlemlerini de başlattığını belirtti.

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre DYDX, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,29 düşüşle 2,82 dolardan işlem görüyor. Veriler 518.41 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 96’nci kripto para olan DYDX’in fiyatının yılın ilk gününden bu yana yüzde 155,6 oranında artsa da son 7 günde yüzde 8,89, son 30 günde ise yüzde 12,80 düştüğünü gösteriyor.

Altcoin Listelemesi Tam Gaz Devam Ediyor

Düzenlenmiş bir kripto para borsası olmasından dolayı altcoin listelemesi konusunda titiz davranan HashKey’de şu anda oldukça az sayıdaki varlık için ticaret yapılabiliyor. Öyle ki DYDX listelemesi ile kripto para borsasında listelenen altcoin sayısı 13’e çıkmış oldu. HashKey bunda kısa bir süre önce RNDR’yi listeleyeceğini duyurmuş ve listelemişti.

Kripto para borsası sadece son bir ayda 7 altcoin’in listelemesini yaptı. Şu anda borsada en büyük kripto para Bitcoin (BTC) dışında altcoin olarak borsa üzerinden Ethereum (ETH), Tether (USDT), Avalanche (AVAX), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), Lido DAO (LDO), Cosmos (ATOM), Aave (AAVE), Maker (MKR), Polkadot (DOT), Compound (COMP) ve Render (RNDR) alınıp satılabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.