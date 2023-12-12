Bitcoin (BTC) ve Dogecoin (DOGE) 12 Aralık Fiyat Tahminleri

BTC yazı hazırlandığı sırada 41.737 dolardan alıcı buluyor ve dünkü hızlı düşüşün ardından bir miktar toparlanma gördük. Haftalardır heyecan verici biçimde istikrarlı yükselen fiyat 10 günün sonunda makro cephedeki yoğun gündemin de etkisiyle duruldu. Peki BTC ve DOGE için yatırımcılar şimdi neyi bekliyor. Fiyatlar kaç dolar olacak?

Bitcoin 12 Aralık Tahminleri

Geçtiğimiz hafta yüzde %10 yakın kazanç elde eden altcoin yeni haftada 40.222 dolara kadar düşüş yaşadı. CoinGlass’a göre 11 Aralık’ta 300 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi ve biriken pozisyonlar önemli ölçüde azaldı.

Peki son düşüşle her şey bitti mi? Hayır yükseliş trendinin parçası olarak bu tarz keskin düşüşler normaldir. Trend değişmez ve kısa vadeli yatırımcıların kaçıştığı ortamda orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklananlar sahaya çıkarak fiyatı tutar.

2024 yılındaki yükseliş motivasyonu nedeniyle devam eden düzeltmenin uzun sürmesi beklenmiyor. Yaklaşık 30 gün sonra ilk ETF onayı bekleniyor ve Nisan ayında Bitcoin blok ödül yarılanması var. Üstelik en temkinli tahminlerde bile Goldman Sachs önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde faiz indirimlerinin başlaması bekleniyor.

Satış mumundaki kuyruk boğalar için halen ümidin olduğunu gösteriyor ve 40.708 dolardaki 20 günlük EMA’nın korunması olumlu. RSI’daki negatif sapma momentum zayıflığına işaret etse de olumlu enflasyon verisi veya Fed’in daha ılımlı açıklamaları boğalara destek olabilir.

BTC eğer 44.700 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse 50.000 dolar hedefli yolculuğunun da devam ettiğini görebiliriz.

Dogecoin (DOGE)

0,1 dolar eşiğinin aşılması DOGE için zor oldu ama BTC düşüşüyle fiyat hızlı kayıplar yaşadı. Yazı hazırlandığı sırada fiyat 0,09593 dolar seviyesinde bulunuyor. Bugünkü mumdaki uzun kuyruk BTC hafif toparlanırken gelen kar satışlarını gösteriyor. Yine de fiyat 0,093 dolar altında alıcıları hızlı çekebildiği için görünüm olumlu diyebiliriz.

Fiyat eğer destek seviyesini koruyabilirse 0,098 dolar üzeri kapanışlarda yeniden 0,12-0,15 dolarlı hedeflerine odaklanabilir. Tersi senaryoda 0,08715 ve 0,082 dolar seviyelerine gerileyebilir. Şimdilik önümüzdeki 36 saat boyunca gelecek veriler fiyat için belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.