BITCOIN (BTC)

5 Farklı Dünyaca Ünlü Kripto Para Yorumcusunun Tahminleri

Özet

  • Son BTC fiyat düzeltmesi yükseliş trendinde alışıldık bir hareket.
  • Borsa emir defterlerinde 38.500 dolarda birikim var ve bu bölge destek olarak sağlam görünüyor.
  • Analist Poppe ise 36.500 dolar altına kadar geçici bir düzeltme bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Destek olarak 40.000 doları koruyan Bitcoin fiyatı 42.000 dolar seviyesinde satıcılarla karşılaşıyor ve bu fazlasıyla tanıdık bir hareket. Haftalarca süren sığ volatilite döneminin canları nasıl sıktığını unutabilmiş değiliz. Şimdi BTC fiyatı yeniden dar aralığa saplanıp kalmadan önce yüksek volatilite gösterdiği günlere dönmeli. Önümüzdeki yaklaşık 32-33 saat boyunca yaşanacaklar bunu tetikleyebilir.

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Kripto Paralar Artar Mı?Kripto Para Uzmanlarının Yorumları

Kripto Paralar Artar Mı?

Sahne yeniden ABD’de de ve hisse senedi piyasaları açılmadan 1 saat önce kritik enflasyon verisinin açıklandığını göreceğiz. Kripto yatırımcıları sürpriz kötü enflasyon verisinin endişesiyle risklerini azaltmaya çabalarken yarın Powell’ın hangi tonda konuşacağı merak konusu.

Cuma günü gelen verilerin ardından bu düşüş sürpriz değildi ve yarın ABD piyasaları kapanana kadar da tedirginliğin geçmesi beklenmiyor.

Kripto Para Uzmanlarının Yorumları

Dünyaca ünlü Bollinger bantlarının mucidi John Bollinger piyasalardaki son durumu ele aldı ve sosyal medya hesabından şunları yazdı;

“Çok aşırıya kaçıldı, bu yüzden bir geri çekilme gerekiyordu. Tam da olması gerektiği yerde durdu. Bu çok sık olmaz. Şimdi desteğin devam edip etmeyeceğini göreceğiz.”

Günlük grafikteli düşüş Bitcoin’i doğrudan Bollinger kanalı içindeki orta banda götürdü, bu da düzeltmeyi bir klasik harekete dönüştürdü ve ileriye dönük iyimserliği besledi.

Material Indicators ise BTC emir defterlerinde 38.500 dolar bölgesinde yoğunlaşan alım taleplerine dikkat çekti. Bu ona göre kurumsal talep diyebileceğimiz ölçekte bir iştahı yansıtıyordu. Ayrıca şunları yazdı.

“Sonuçta, bu hafta bir Fed Faiz Artışı kararımız var ve Powell konuşacak. Tipik olarak beklenen bir dalgalanma, şaşılacak bir durum yok.”

Popüler analist Skew ise şunları yazdı;

“Daha önce aktif olarak fiyat kovalayan büyük spot oyuncuların zihniyetinde biraz değişiklik görüyoruz. Şu anki zihniyet, büyük sermayenin geri dönmesi için teklif derinliği ve likidite iyileşene kadar düşüşü satın almak gibi görünüyor.”

Analistin dikkat çektiği seviyeler 38.000, 40.000 dolar aralığı ve 44.000,45.000 dolar bölgesi. Diğer trader Ali ise şunları düşüşün çok da derinleşmeyeceğini savunuyordu.

“Daha derin bir düzeltme durumunda Bitcoin 37.150 $ ile 38.360 $ arasında sağlam bir destek bulmaktadır. Bu bölge, 534.000 $BTC tutan 1,52 milyon adres tarafından destekleniyor. Ayrıca, BTC’yi yükseliş trendinden uzak tutabilecek iki direnç duvarına dikkat edin: biri 43.850 $ ve diğeri 46.400 $.”

Son analist Poppe ise 36.500 doların biraz altında geçici bir dip oluşabileceğine inanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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