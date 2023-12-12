Dogecoin Artar Mı? Ünlü Analist Dogecoin Yorumlarında Hangi Noktaya Dikkat Çekti? DOGE Yerini AVAX’a Kaptırdı!

Bitcoin‘de yaşanan düşüşe rağmen Altcoin piyasası beklenilenden daha hızlı toparlanmış göründü. Kripto para dünyasının hacim bakımından en büyük memecoin’i konumunda bulunan Dogecoin (DOGE) güçlü bir satış baskısına maruz kalmış ögrünüyor. Yazım saati itibariyle, Dogecoin (DOGE) fiyatı %2’nin üzerinde yükselişle 0,09619 dolar seviyesinde işlem görüyor ve dokuzuncu sıradaki yerini Avalanche’a (AVAX) bıraktı.

Dogecoin Grafik ve Ali Martinez’in Yorumu

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, TD Sequential göstergesinin Dogecoin (DOGE) özelinde haftalık grafik incelemesinde bir satış sinyalini yansıttığını belirtti. Martinez, bu duyuruyu Dogecoin’in daha önce gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketlerini engelleyen önemli bir direnç seviyesini yeniden ziyaret ettiği zamana denk geldi.

Martinez, olası bir düzeltmenin gerçekleşmesi durumunda fiyatın 0,085 dolar ile 0,078 dolar aralığına gerileyebileceğini belirtti. Tam tersi bir senaryoda, Dogecoin 0,11 dolar seviyesini kırmayı başarabilirse yeni bir yükseliş senaryosu oluşabilir ve bu da düşüş görünümünü ortadan kaldırarak yatırımcıları mutlu edebilir.

Dogecoin (DOGE) için geçmişten günümüze 0,0959 dolar seviyesinin önemi büyük oldu. Yakın tarihli incelemeye göre, memecoin geçtiğimiz hafta bir yükseliş gerçekleştirdi ve 11 ay boyunca aşamadığı 0,1 dolar seviyesini geride bıraktı. Bu değer hala bir direnç görevi görmeye devam ediyor.

Yaşanan son fiyat hareketinin ardından, Dogecoin’in fiyatı bundan sonra potansiyel bir düşüşe ev sahipliği yapmaya daha açık görünüyor. Bu şekilde yaşanabilecek bir fiyat hareketi 0,0900 dolarlık desteğin de kaybedilmesi ile sonuçlanabilir. 0,09 dolar seviyesinden sonraki destek sie 0,0840 dolarda bulunuyor. Bu seviyeye gerçekleşebilecek bir fiyat hareketi memecoin’de %11,5’lik bir düşüşün yolunu açabilir.

Yaşanan son düşüşe rağmen, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) gibi göstergeler hala yükseliş yönlü sinyaller vermeye devam ediyor. Ortaya çıkan olumlu görünüm fiyat toparlanmasına katkı sağlayabilir ve potansiyel bir biçimde DOGE’nin yükselmesinin ardından destek seviyesi olarak 0,0959 doları yeniden kazanmasını sağlayabilir. Bu durum, memecoin’i 0,1000 dolara doğru götürebilir ve yaşanabilecek daha büyük fiyat hareketlerinin yolunu açabilri.

Dogecoin Yorumları

Geçtiğimiz gün Twitter’da Shibetoshi Nakamoto ismini kullanan Dogecoin kurucusu Billy Markus, ortaya çıkan düşüş beklentisine atıfta bulunarak esprili bir yanıt verdi. Markus X’te şu yorumu yaptı:

oh hayır kripto öldü her şey öldü falan filan.

Şakaya daha sonra, X’in sahibi ve aynı zamanda Dogecoin’in belki de en büyük destekçisi olan Elon Musk’tan da olumlu tepkiler geldi. Önümüzdeki günlerde Dogecoin ile ilgili gerçekleşebilecek fiyat hareketleri ise yatırımcıların takibinde olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Bunun yanı sıra Bitcoin’in fiyat hareketi de memecoin’in hareketi üzerinde büyük etki yaratabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.