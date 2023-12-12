Avalanche’ın AVAX’ı Durmuyor! Dogecoin’i Geçti!

Avalanche ağının yerel varlığı AVAX, geçtiğimiz haftadaki büyük yükselişinin ardından son 24 saat içinde yüzde 20’ye varan oranda yeni bir yükseliş ile 42 dolara çıktı. AVAX’ın fiyatındaki artış piyasa değeri ile en büyük memecoin Dogecoin‘i (DOGE) geçmesini sağladı. Bu hamleyle birlikte Avalanche, haftalık kazancını yüzde 85 gibi şaşırtıcı bir orana yükseltti.

Avalanche DEX’in Dikkat Çeken Yükselişi

DeFiLlama’nın sağladığı veriler Avalanche’ın merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında da büyük bir ivme yakaladığını gösteriyor. Özellikle Avalanche ağının üzerine inşa edilen lider merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) Trader Joe ile ilgili kayda değer gelişmeler olduğunu ortaya koyuyor. 11 Aralık’ta Trader Joe’nun ücret gelirleri 1.23 milyon dolara yükselerek yılın ikinci en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, platformun geliri 145 bin dolara çıkarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. DEX tarafında bunlar olurken AVAX‘ın fiyatında ise son 24 saatte yüzde 20 oranını bulan ve 40 dolar seviyesini aşan kayda değer bir artış görüldü.

Bu artış AVAX’ı piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto para arasına sokarken, fiyat Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviyeye geldi. Aynı zaman diliminde Trader Joe’nun yerel varlığı JOE‘nun fiyatı da yüzde 9’un üzerinde arttı.

Büyük AVAX İşlemlerinin Sayısı Artıyor

Zincir içi veri platformu IntoTheBlock‘un sağladığı veriler büyük AVAX işlemlerinin sayısında kayda değer bir artış olduğunu gösteriyor. Bu veri geçtiğimiz hafta 100 bin doları aşan yaklaşık bin işlemle zirveye ulaştı. Bu seviyeler henüz bir önceki boğa piyasasında kaydedilen rakamlarla karışılaştırılabilir düzeyde olmasa da bir yükseliş piyasası için olumlu bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Avalanche, doğrulayıcıları yoğun bir şekilde teşvik etmek için stratejik bir girişim uygulayarak ağ için yoğun bir ilgi sei yarattı ve bu da piyasa değerinde kayda değer bir artış sağladı. Bilindiği üzere dördüncü nesil Proof of Stake (PoS) Blockchain’i 7 Aralık itibariyle geçtiğimiz yılki doğrulayıcılarını ödüllendirmek için 275 milyon doların üzerinde AVAX ayrıldığını açıkladı. Hızla işlem onayı sağlanmasını amaçlayan bu proaktif yaklaşım, Avalanche’ın esnek ve merkeziyetsiz bir ağ sağlanması konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Avalanche’ın doğrulayıcı teşviklerinin finansal sonuçları, AVAX topluluğu içinde tartışmalara ve coşkuya neden oldu. Dahası yılın sonuna yaklaşılırken AVAX’ın çok daha yüksek seviyelere yükselebileceği yönünde çeşitli spekülasyonların patlak vermesini sağladı. Teknik açıdan bakıldığında popüler altcoin için bir sonraki kritik direnç seviyesi mevcut seviyelerden yüzde 25 daha yüksekte bulunan 53 dolar seviyesinde.

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