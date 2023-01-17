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DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!

Merkeziyetsiz finansa (DeFi) teminat olarak yatırılan varlıkların değeri yılın başından bu yana artıyor. Bir altcoin'in ise rakiplerine fark atarak TVL'sinde ciddi bir yükseliş kaydettiği görüldü.
15:15
17 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkeziyetsiz finansa (DeFi) teminat olarak yatırılan varlıkların değeri yılın başından bu yana artıyor. Yatırımcıların duyduğu güven yavaş yavaş artarken bu hareket kripto para piyasasındaki yükselişi yansıtıyor.

DeFi’ye Likit Staking Liderlik Ediyor

DeFi protokollerinde kilit altına alınan teminatların ABD doları değeri on hafta içinde ilk kez 50 milyar doları aştı. Ayrıca, kilitlenen toplam değer (TVL) yılın başından beri yaklaşık yüzde 20 arttı. DeFiLlama’ya göre, TVL şu anda 9 Kasım’dan beri görülen en yüksek seviyesi olan 52.8 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Başlıca DeFi protokollerinin çoğunda son yedi gün içinde teminatlarda çift haneli artışlar görüldü. Döngünün en düşük seviyesi olan 1 Ocak’tan bu yana, DeFi ekosistemine yaklaşık 8.4 milyar dolar girdi. Ancak bunun büyük bir kısmı, piyasalar yükseldikçe altta yatan kripto paraların değerindeki artışa bağlanabilir. Öte yandan DeFi TVL’si hala 2021’in Aralık ayının yüzde 75 altında.

Artan teminat değerinin yanı sıra, likit staking türevlerinin de piyasaları yönlendirdiği, liderlik ettiği görülüyor. Lido şu anda yüzde 14,75’lik hakimiyetiyle en yüksek DeFi piyasası payına sahip. Dahası, yüzde 13,25’lik bir paya sahip olan DeFi’nin eski kralı MakerDAO ile farkı hızla açıyor.

Likit staking’i çevreleyen anlatılar Lido ve benzeri hizmetlere yönelik talebi artıyor. Bu durumun, stake edilmiş ETH‘yi kademeli olarak serbest bırakacak olan Şangay güncellemesi öncesinde de devam etmesi bekleniyor.

17 Ocak’ta araştırmacı ‘ViktorDeFi’, DeFi ‘Tahmin Piyasaları‘nın 2023’ün tartışmasız en çok değer verilen piyasalar olacağını söyledi. Tahmin piyasaları, kullanıcıların gelecekteki olaylar hakkında tahminlerde bulunmasına ve bu tahminlerine dayalı olarak ticaret yapmasına imkan tanıyan spekülatif pazar yerleridir. Spor sonuçları, seçimler, şirket ürün satışları gibi gerçek dünya olayları için kullanılabilirler. ViktorDeFi, tahmine dayalı protokollerin artan büyümesini göstermek için Polymarket, Azuro ve Zeitgeist gibi birkaç örnek kullandı.

Algorand’ın TVL’si Hızla Yükseliyor

DeFiLlama ayrıca Algorand’ın (ALGO) TVL’sinin geçtiğimiz hafta yüzde 123 artarak yükseldiğini bildirdi. Algorand, merkeziyetsizlik ve ölçeklenebilirliğe vurgu yapan yüksek verimli bir Blockchain ağıdır.

Şu anda 180 milyon dolarlık TVL’si bulunan ağdaki önde gelen altı DeFi protokolünden beşi geçtiğimiz hafta üç haneli yükselişler yaptı. AlgoFi, Folks Finance, Pact DEX ve GARD ekosistem için büyük bir ivmeye neden oldu.

Ethereum, neredeyse yüzde 60’lık pazar payı ve 31.5 milyar dolarlık TVL’si ile hala endüstrinin lideri.

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