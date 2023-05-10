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Bugünlerde John Stark kripto paralara özel ilgi duyuyor ve onları pek de sevdiği söylenemez. Yıllarını SEC de harcadığı için yaptığı yorumlar yatırımcılara farklı bir bakış açısı sunabilir. Daha da önemlisi kıdemli SEC yöneticisinin görüşleri bize muhtemelen Gensler ve ekibinin baktığı pencereden bakma imkanı tanıyacak.

Tether Güvenilir Mi?

SEC İcra Bölümünde avukat olarak 18 yıl çalışan ve 35 yıldır finansal piyasaların içinde olan John Reed Stark onun güvenli olduğunu düşünmüyor. Binance ve Tether’ı hedef alan bir haberi alıntılayarak neden böyle düşündüğünü de uzun uzun yazdı. Stark geçmişte FBI dahil birçok kuruma danışmanlık hizmeti verdi ve SEC’in internet icra ofisinin de kuruculuğunu yaptı.

Kıdemli SEC yöneticisi şunları yazdı;

“SEC İcra Bölümünde avukat olarak çalıştığım 18 yıl da dahil olmak üzere 35 yıl boyunca piyasalar ve mali tablolar üzerinde çalışmış biriyim ve bence devrilecek sonraki domino taşı Tether olabilir. Merkezi Road Town, Trinity Chambers, Britanya Virjin Adaları’nda bulunan ilk stablecoin olan Tether, yedi yılını şeffaflık ve denetim sözü vererek geçirdi. Ancak şeffaflık vaadi şeffaflık değildir. Tether gibi Stablecoinler herhangi bir düzenleyici kısıtlamayla karşılaşmamaktadır. Bunları düzenlemek için ABD’de yasal bir çerçeve bulunmamaktadır. Rezervlerin nasıl yatırılması gerektiğine dair ABD gereklilikleri ya da denetim veya raporlama için herhangi bir gereklilik yoktur. Dolandırıcılığı araştırma işinde olanların “kırmızı bayrak” olarak adlandıracağı şey budur. Tether’in temel işi, Tether’in yaptığı her şeyin özü, yalnızca Tether’in finansal rezervlerine bağlıdır. Ancak bu rezervler denetlenmemiş, teyit edilmemiş ve dolayısıyla şüpheli kalmaya devam ederek Tether’in müşterilerini Tether’in son derece küçümseyici ve etkisiz halkla ilişkiler zırvaları, yutturmacaları ve palavralarıyla boğuşmak zorunda bırakıyor.”

Tether Denetleniyor Mu?

Stark oldukça şüpheci yaklaşıyor ve Tether tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan raporları görmezden geliyor. Şirket alanında güvenilir denetim şirketlerinden destek aldı ve rezervlerini doğruladı. Eski Kıdemli SEC yöneticisi bu detayı es geçmiyor ve şunları söylüyor;

“Burada açık olalım. Tether, daha önce rastgele 5 kişilik bir Cayman Adaları firmasından ve daha sonra BDO International’ın bağımsız bir firması olan BDO Italia’dan denetim değil, yalnızca “tasdikler” aldı. Dahası, New York Başsavcısı tarafından dikte edildiği üzere, Tether’in yasal olarak rezervlerinin tasdiklerini sunması gereken son çeyrek de geçti. Bu da Tether’in artık üç ayda bir ya da başka bir şekilde tasdik sunma konusunda herhangi bir yasal yükümlülüğü olmadığı anlamına geliyor. Her ne koşulda olursa olsun tasdik, denetimle aynı şey değildir ve bu tür bir “doğrulanmamış anlık görüntü” hiçbir şekilde yasal düzenlemeden geçemez. Denetimler metodik olarak potansiyel riskleri araştırmak üzere tasarlanırken, tasdikler yalnızca “tasdikçi” tarafından incelenen verilerin o anda doğru olup olmadığını değerlendirir. Dolayısıyla, tasdikin herhangi bir yinelemesi, özellikle de bir durum tespiti meselesi olarak, oldukça yararsızdır. Tarihin en garip CNBC şirket röportajlarından birinde, Tether’in CTO’su Paolo Ardoino ve Bitfinex’in Genel Danışmanı Stuart Hoegner, Tether’in tasdiklerini (daha doğrusu bunların eksikliğini) tartışmak üzere CNBC’ye çıktılar ve bana göre çift anlamlı ve yarım yamalak yanıtlar veriyorlardı. Bu arada, Hoegner’in bu sözü vermesinden bu yana bir buçuk yıldan fazla zaman geçti ve hala meşru bir Tether denetimi yok. Bu arada, Tether’in mali durumunu neden CFO’su değil de CTO’su tartışıyordu? Ve gezegendeki başka hangi şirket CTO’sunu finansal sözcü olarak kullanıyor?”

Ayrıca Stark bu denetimlerin istenildiği taktirde kolayca yapılabileceğini söylüyor. Sadece anlık tasdiklerin yapılmasının yatırımcılara sürekli güven vermemesi gerektiğinin da altını çiziyor. Denetim konusu kripto paralar için ciddi bir sorun ve bunu çözmek için kripto şirketleri Mazars gibi itibariyle bir markadan destek almaya çalıştı. Ancak denetim şirketi potansiyel risklerden endişe duyduğundan dolayı rezerv kanıtı hizmetini kripto şirketleri için durdurdu.