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10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!

Özet

  • Bundan tam bir yıl önce Terra ekosistemi sıfıra yolculuğuna başladı.
  • Kripto para yatırımcıları LUNA örneğini çok çabuk unuttu.
  • İflas eden şirketlerin (FTT, VGX, CEL) tokenlerine ilgi devam ediyor.
03:08
10 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları geçtiğimiz yıl Mayıs ayında büyük bir çöküş yaşadı ve pek ders almış görünmüyor. 10-12 Mayıs tarihinde yaşananlar yıllardır kripto para piyasalarında olanlar için bile büyük bir dersti. Tecrübe parayla satın alınamayacak en değerli şeylerden biri ve o günlere dönüp neler olduğunu hatırlamamız size gelecek için yardımcı olabilir.

2022 Mayıs Kripto Çöküşü

Aradan tam bir yıl geçti fakat kripto para yatırımcıların geneli yaşadığı olumsuzlukları çabuk unuttu. Peki 2022 Mayıs ayında kripto paralarda neler oldu? Ve daha da önemlisi bu gelişmeler yaşanırken hangi kripto şirketleri iflasın eşiğindeydi?

  • 10-12 Mayıs tarihinde Terra ekosistemindeki (50 Milyar Dolar) LUNA ve UST çöktü. Fiyat 10 Mayıs’ta 40 dolardan 12 Mayıs’ta 1 doların altına gitti. Ertesi günse neredeyse sıfırı gördü.
  • Do Kwon çöküşten hemen önce hiçbir sorun olmadığını söylüyordu.
  • Bitcoin 35.000 dolardan 30.000 dolara kadar düştü.
  • FTX halen sağlam olduğunu iddia ediyordu.
  • SBF müşteri varlıklarını Alameda’ya gönderip sentetik kripto paraları borsa müşterilerine dağıtıyordu.
  • 3AC iflası için gün sayarken bunu dışarı hiç belli etmiyordu.
  • Celsius/Voyager 1 ay geçmeden iflas edecekti.
  • BlockFi kripto kumarbazlara verdiği müşteri mevduatlarının başına iş açacağından kimseye bahsetmiyordu.
  • STEPN ponzi olduğu iddialarına rağmen 2 dolar seviyelerindeydi. Bugünse 0,25 dolar (GMT).

LUNA fiyatı hızla düşerken yatırımcılar daha yakın zamanda 119 dolara kadar tırmanan fiyatın heyecanıyla hareket ediyordu. Çoğuna göre 20 doların altındaki fiyat oldukça cazipti. Sonra aynı yatırımcılar 10 dolar altında maliyet düşürmek için alım yaptı. Ardından 1 dolar ve sonunda 0,00 dolarlı fiyatlardan bile alım yapmaya devam ettiler. Nihayetinde patlayan arzı görmezden gelen yatırımcıların parası neredeyse sıfıra indi.

Kripto Para Yatırımında Dikkat Edilecekler

Peki kripto para yatırımcıları ders aldı mı? FTT, VGX, CEL gibi iflas eden kripto şirketlerinin tokenlerine halen yatırım yapan kullanıcılar varken ders alındığı söylenebilir mi? Spekülatif fiyat hareketlerinden gelecek kazanca dair beklentilerle LUNA alanlar pişman oldular. Bugünse benzer bir motivasyonla yatırımcılar çok yüksek riskli varlıklara ilgi gösteriyor.

Örneğin hiçbir temele dayanmayan meme coinlere parasını tüm yatırımını kaybetmek pahasına sermaye ayıranlar var. Bunların önemli kısmı Mayıs çöküşünü yaşamış yatırımcılar olsa da yüksek ödül beklentisi devasa riskleri onları gözünde küçültüyor.

Yatırımcıların 2022 Mayıs ayında yaşananlara bakarak önümüzdeki boğa sezonunda (eğer gelirse) daha dikkatli adımlar atmaları lehlerine olabilir. Son olarak birkaç ufak tavsiye;

  • Bir altcoinin fiyatı düşerken arzı hızla artıyorsa ve siz alım yapıyorsanız durup düşünün.
  • Birkaç milyon dolarlık piyasa değeriyle henüz keşfedilmemiş kripto paraların önemli kısmının hiç keşfedilmeden sıfıra gideceğinin farkında olun.
  • Özellikle meme coinlerde uzun vadede hodl yapsanız da kayıplarınızı telafi edememe ihtimalinizi düşünün.
  • Hakkında FUD yayılan kripto paraların size alım fırsatı yerine iflas imkanı tanıyıp tanımadığını işlem yapmadan önce düşünün.
  • Söylentiler kripto para piyasalarında hızla yayılır ve yatırımcılar çoğu kripto parayı kolayca terk edebilir. Hiçbir kripto parayla duygusal bağ kurup fiyatı sıfıra gidene kadar onunla olmayın.
  • İflas eden şirketlerin tokenleri ATH seviyelerinden %99 düştüyse bu düşüşün %100’e tamamlanabileceğinin farkında olun.
  • Düşen bıçak tutulmaz ve kar cebe yakışır.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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