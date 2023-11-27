Bitcoin İçin Sırada Ne Var? İşte En Büyük Kripto Para İçin Muhtemel 2 Senaryo!

Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 1,23 düşüşle 729 milyar dolar piyasa değeri ile 37 bin 300 dolar seviyelerinde işlem görerek satış baskısı altında olduğunun sinyallerini veriyor. En büyük kripto paranın fiyatı 37 bin 500 dolar seviyesinin altında kaldıkça Açık Faiz‘in (OI) artmaya devam etmesiyle daha fazla likidasyonun gerçekleşmesi bekleniyor. İşte BTC için gerçekleşmesi muhtemel iki senaryo.

Bitcoin’in OI’si Tehlikeli Bölgede

Tecrübeli kripto para analisti CrediBULL, Bitcoin türevleri için OI’de önemli bir artış olduğuna dikkat çekerek bunun birçok kaldıraçlı yatırımcının piyasadan çıkarılması (temizlenmesi) yerine fiyattaki düşüş beklentisine göre pozisyon aldıklarını gösterdiğini bildirdi. Bu durum şu anda kaldıraçlı pozisyonların sayısının oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor ki piyasadaki risklerin artmasına yol açtığı için piyasa koşullarının ideal durumda olmaktan oldukça uzakta olduğu söylenebilir.

Analist, OI’nin tehlikeli bölgeye geri döndüğünden söz ediliyor oluşunun kripto para piyasasının yüksek kaldıraçla istikrarsız bir durumda olduğu ve daha yüksek volatiliteye işaret ettiğini ekledi. Dahası artan volatilitenin piyasa için net bir yön sunmadığına da dikkat çekti.

Şu anda BTC için muhtemel iki senaryo söz konusu ve bu senaryodan ilki büyük bir short squeeze’ın (açığa satış yapanların pozisyonlarını kapatması nedeniyle fiyatta hızlı bir artış) yaşanması iken ikini senaryo sürekli bir geri çekilme (fiyatın sürekli bir şekilde düşmesi) olması şeklinde. Eğer 37 bin 600 doların üzerinde toparlanmaya neden olacak bir short squeeze yaşanacak olursa hızlı ve şiddetli bir toparlanma görülebilir. Öte yandan bir long squeeze yaşanacak olursa fiyatın bir short squeeze’ın tam tersi yönünde sert şekilde düşmesi beklenebilir.

BTC İçin İki Olası Senaryo

CrediBULL, standart fiyat grafiği üzerinde Bitcoin için iki olası senaryoya işaret etti. Bu senaryolardan ilki yerel tepe seviyelerin süpürülmesi. Bu senaryoda Bitcoin son yerel tepe seviyeleri süpürerek başarılı bir şekilde toparlanacak olursa 38 bin ile 38 bin 200 dolar aralığını hedeflenerek short pozisyonların tasfiye edilebilir.

Analist yerel tepe seviyelerin süpürülememesi durumunda ise fiyatın 36 bin 600 dolar ile 36 bin 900 dolar aralığına çekilmesini ve buradan toparlanmasını bekliyor.