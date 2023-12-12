Polkadot’ta (DOT) Kritik Süreç! Kabul Edilirse Büyük Ses Getirir!

Polkadot (DOT) son ​​zamanlarda blockchain’in çalışma şeklini değiştirme potansiyeline sahip pek çok yeni teklif sundu. Bunlardan en dikkate değer olanlardan biri Referandum 335’tir. Bu gelişmelerin ardından piyasadaki düşüş eğilimine rağmen token’ın fiyat grafikleri yükselişte kalmayı başardı.

DOT’da Kritik Gelişme

Mevcut konum itibariyle Polkadot, blockchain’in geleceği üzerinde daha büyük etkiye sahip olabilecek birkaç yeni teklifi onaylama sürecinde. Bunlardan ilki Referandum 335. Teklif, Polkadot için 2024 yılı için yeni bir açık artırma takvimini hedefliyor ve bu program şu an itibariyle %98,1 onaylanma sürecinde. Teklifte ayrıca kalan açık artırmaların iptal edilmesi seçeneği de vurgulanıyor. Diğer bir öneri ise Asset Hub ile Polimec arasında bir HRMP kanalı açılmasını öneren Referandum 340’tır. Bu öneri aynı zamanda yazı kaleme alındığında %99’dan fazla olumlu oy ile kabul ediliyordu. Şirket konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

AssetHub ile Polimec arasında bir kanal açmak çok önemli, çünkü Polimec’te bağış toplamak isteyen projeler bunu fon toplama projesinin kararlaştırdığı şekilde stablecoin’ler (USDT veya USDC) veya diğer token’larla yapacak.

DOT On-Chain Verileri

Bu teklifler fiyat üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasa da, piyasa duyarlılığını artırmada önemli bir rol oynuyor ve bu da token’ın fiyatını etkiliyor. Yapılan analizlere göre, birçok öneri oylama aşamasında olmasına rağmen, DOT’un genel popülaritesi, sosyal hacimdeki düşüşten de anlaşılacağı üzere, geçen hafta düştü. 9 Aralık 2023’teki ani yükselişin ardından ağırlıklı hissiyatın keskin bir düşüş kaydetmesiyle birlikte token hakkındaki olumsuz düşünce de yükseldi.

Ancak token’ın popülaritesinin düşmesine rağmen haftalık fiyat tablosunun yükselişte kalması ilginçti. CoinMarketCap’e göre DOT, yazının yazıldığı sırada son yedi günde %22’den fazla artış gösterdi. Yazı kaleme alındığında 6,89 dolardan işlem görüyordu ve piyasa değeri 8,6 milyar doların üzerindeydi.

Ek olarak yatırımcıların DOT ticaretine olan ilgisi geçen hafta hacminin yüksek kalması nedeniyle yüksekti. Türev piyasasında DOT’a olan talep de yüksek, bu da yükseliş durumundaki Binance fonlama oranından görülebilir.

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