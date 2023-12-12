Polkadot (DOT)

Polkadot’ta (DOT) Kritik Süreç! Kabul Edilirse Büyük Ses Getirir!

Özet

  • Polkadot, Referandum 335 gibi bir dizi yeni teklif sunarak blockchain'in çalışma şeklini değiştirme potansiyeline sahip.
  • Referandum 335, 2024 için yeni bir açık artırma takvimini hedefliyor ve %98,1 onaylanma sürecinde, diğer bir teklif olan Referandum 340 ise Asset Hub ile Polimec arasında bir HRMP kanalı açılmasını öneriyor ve %99'dan fazla olumlu oy almış durumda.
  • Bu tekliflerin fiyat üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da, piyasa duyarlılığını artırarak token'ın fiyatını etkiliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Polkadot (DOT) son ​​zamanlarda blockchain’in çalışma şeklini değiştirme potansiyeline sahip pek çok yeni teklif sundu. Bunlardan en dikkate değer olanlardan biri Referandum 335’tir. Bu gelişmelerin ardından piyasadaki düşüş eğilimine rağmen token’ın fiyat grafikleri yükselişte kalmayı başardı.

Alt Başlıklar
DOT’da Kritik GelişmeDOT On-Chain Verileri

DOT’da Kritik Gelişme

Mevcut konum itibariyle Polkadot, blockchain’in geleceği üzerinde daha büyük etkiye sahip olabilecek birkaç yeni teklifi onaylama sürecinde. Bunlardan ilki Referandum 335. Teklif, Polkadot için 2024 yılı için yeni bir açık artırma takvimini hedefliyor ve bu program şu an itibariyle %98,1 onaylanma sürecinde. Teklifte ayrıca kalan açık artırmaların iptal edilmesi seçeneği de vurgulanıyor. Diğer bir öneri ise Asset Hub ile Polimec arasında bir HRMP kanalı açılmasını öneren Referandum 340’tır. Bu öneri aynı zamanda yazı kaleme alındığında %99’dan fazla olumlu oy ile kabul ediliyordu. Şirket konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

AssetHub ile Polimec arasında bir kanal açmak çok önemli, çünkü Polimec’te bağış toplamak isteyen projeler bunu fon toplama projesinin kararlaştırdığı şekilde stablecoin’ler (USDT veya USDC) veya diğer token’larla yapacak.

DOT On-Chain Verileri

Bu teklifler fiyat üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasa da, piyasa duyarlılığını artırmada önemli bir rol oynuyor ve bu da token’ın fiyatını etkiliyor. Yapılan analizlere göre, birçok öneri oylama aşamasında olmasına rağmen, DOT’un genel popülaritesi, sosyal hacimdeki düşüşten de anlaşılacağı üzere, geçen hafta düştü. 9 Aralık 2023’teki ani yükselişin ardından ağırlıklı hissiyatın keskin bir düşüş kaydetmesiyle birlikte token hakkındaki olumsuz düşünce de yükseldi.

Ancak token’ın popülaritesinin düşmesine rağmen haftalık fiyat tablosunun yükselişte kalması ilginçti. CoinMarketCap’e göre DOT, yazının yazıldığı sırada son yedi günde %22’den fazla artış gösterdi. Yazı kaleme alındığında 6,89 dolardan işlem görüyordu ve piyasa değeri 8,6 milyar doların üzerindeydi.

Ek olarak yatırımcıların DOT ticaretine olan ilgisi geçen hafta hacminin yüksek kalması nedeniyle yüksekti. Türev piyasasında DOT’a olan talep de yüksek, bu da yükseliş durumundaki Binance fonlama oranından görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Türklerin Sepetindeki Altcoin İçin İşaretler Geldi! Meteorik Artış Yaşanabilir

DOT Coin Neden Yükseliyor? Aralık Ayına Saatler Kala Polkadot (DOT) Fiyat Hedefi

Polkadot (DOT) Fiyatı Binance Olayından Sonra Kaç Dolar Olacak?

Polygon Labs Ekibinden Yeni Adım: Ağ Üzerideki Projeler İçin 90 Milyon Dolarlık Hibe Desteği

Büyük Habere Çok Az Kaldı, Polkadot (DOT) Alınır Mı?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Herkesi Şaşırtabilir! Sürekli Rekor Tazeleyen Bu Altcoin Parlayabilir!
Bir Sonraki Yazı Garanti BBVA’nın Meraklanan Beklenen Kripto Para Uygulaması “Garanti BBVA Kripto” Kullanıma Sunuldu!
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Garanti BBVA’nın Meraklanan Beklenen Kripto Para Uygulaması “Garanti BBVA Kripto” Kullanıma Sunuldu!
Kripto Para
Herkesi Şaşırtabilir! Sürekli Rekor Tazeleyen Bu Altcoin Parlayabilir!
LITECOIN (LTC)
Bitcoin Düşüşünün Sebebi Bu Mu? 1000 Adet Bitcoin Neden Satıldı! Bu Grup Yeterince Kâr Ettiğini Mi Düşünüyor?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’in Rallide Yükselmesi ve BorroeFinance Ön Satışı 
Sponsorlu Makale
Lost your password?