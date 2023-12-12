Bitcoin Düşüşünün Sebebi Bu Mu? 1000 Adet Bitcoin Neden Satıldı! Bu Grup Yeterince Kâr Ettiğini Mi Düşünüyor?

On-chain verilere yansıdığı üzere madencilerin son satışlarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Bu satışlar doğrultusunda 1.000 BTC‘nin daha satışıyla birlikte Bitcoin fiyatı 42.000 doların altına sert bir düşüş gerçekleştirdi ve bölgeyi zorlamasına rağmen geri kazanamadı.

Bitcoin Madencileri Satışa Devam ediyor

Analist Ali Martinez’in X’te yaptığı bir paylaşıma göre, madenciler Cuma gününden bu yana bazı normal dışı satışlar gerçekleştirdiler. Bu durumda ilgi çeken durum ise madencilerin cüzdanlarında sahip oldukları toplam Bitcoin miktarını yansıtan “madenci rezervi “dir.

Madencilik rezevine bağlı metrik değeri yükseldiğinde, bu zincir doğrulayıcılarının şu anda arzlarına daha fazla coin eklemesi yaptığı yönünde yorumlanabilir. Madencilerin gerçekleştirdikleri birikimler doğal olarak BTC fiyatına olumlu katkı sağlayabilir.

Öte yandan bahsedilen durumun aksine göstergede yaşanan düşüş, madencilerin şu anda cüzdanlarından net miktarda kripto para çıkışı yaşandığı anlamına geliyor. Bu grubun gerçekleştirdiği kripto paralarının transferlerinin ana nedenlerinden birisi satış yapmak olduğundan, bu tür bir gelişme BTC için aşağı yönlü fiyat hareketini tetikleyebilir.

Aşağıda ise geçtiğimiz ay süresince Bitcoin madenci rezervindeki eğilimi ortaya çıkaran bir grafik bulunmakta:

Yukarıda belirtilen grafiğe göre, Bitcoin madenci rezervinde 44.000 dolarlık fiyat seviyesinin geçilmesinin ardından keskin bir düşüş yaşandı. Yine grafiğe göre madenciler bahsedilen seviyelerde gözle görülür miktarda BTC satışı gerçekleştirmişti. Ancak bu fiyat seviyesindeki satışlarla yetinmeyerek son birkaç gün içinde daha fazla satış gerçekleştirdiler ve eğilimin sürdüğünü piyasaya yansıttılar.

Cuma gününden bu yana madenciler 1.000 BTC’lik dev bir çekim işlemi gerçekleştirdiler. Bahsedilen coin’lerin mevcut fiyattaki değeri yaklaşık olarak 42 milyon dolar değerinde olabilirdi. Her şeye rağmen bu çekim işleminin ne amaçla yapıldığı hala kesin değil.

Bitcoin Son Durum

Gerçekleşen madenci çekimlerinin ardından Bitcoin’de durgunluk arttı ve bunun sonucunda kripto para biriminin büyük bir düşüş yaşadı. Madenciler bu süreçte büyük bir rol oynamış olsalar dahi, gerçekleşen satışların ölçeği BTC hacmi göz önünde bulundurulduğunda çok da büyük olmadığından, düşüşün arkasındaki tek sebep olmaları pek olası görünmemekte.

Madenciler, faaliyetleriyle ilgili elektrik faturaları ve diğer giderlerine istinaden oluşan maliyetleri korumak zorunda olduklarından, sürdürülebilirliği sağlamak adına düzenli olarak satış gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Buna bağlı olarak, Bitcoin piyasasında grubun içinde bulunduğu durumdan ötürü sürekli bir satış baskısı oluşmaktadır.

Ancak işlem hacimleri göz önünde bulundurulduğunda gerçekleşen satışlarının ölçeği sektörün çoğu zaman piyasayı etkilememektedir. Yazım saati itibariyle Bitcoin geçtiğimiz hafta %1 artışla 41.700 dolar fiyat seviyesinde civarında işlem görüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.