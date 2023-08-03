Kripto analiz platformlarının paylaştıkları güncel verilere göre portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adresler, son dönemlerde birikimlerine yeniden hız kazandırdı. Kripto analiz platformu Santiment, portföyünde en az 100 BTC tutan adreslerin son 12 hafta içerisinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin güncel verileri paylaştı.

Kripto Analiz Platformu Güncel Verileri Paylaştı

Portföylerinde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler, kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın son haftalarda birikimlerine önemli miktarlarda eklemeler yapmaya devam etti. Portföyünde en az 100 BTC tutan adresler, güncel verilere göre son haftalarda portföylerine 27.000’den fazla BTC daha ekledi.

Kripto analiz platformu Santiment, portföyünde en az 100 BTC bulunduran adreslerin son 12 haftalık zaman dilimi içerisinde portföylerine toplamda 27.000’den fazla BTC daha ekleme yaptığını bildirdi ve güncel verileri paylaştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımında güncel verileri paylaşan Santiment, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda en az 100 BTC tutan 15.870 Bitcoin adresi var. Bu adresler toplamda 11,5 milyon BTC’ye sahip ve bu toplam mevcut arzın yarısından fazlasını (%59,2) oluşturuyor. Bu adreslerin portföylerindeki BTC miktarı, son 12 hafta içinde 27.755 BTC daha artmıştır.”

Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı

Haftaya düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün kaydettiği yükseliş ile birlikte 30.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaşsa da güne yeniden düşüş ile başladı ve 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. BTC‘nin son 24 saatte %1,5’ten fazla değer kaybederek 29.000 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi değer kayıplarına hız kazandırdı.

Özellikle piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle değer kayıplarına hız kazandıran Compound (COMP), Sui (SUI), Chainlink (LINK), Litecoin (LTC), Stellar (XLM) ve XRP‘de gün içerisinde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.