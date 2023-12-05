Fiyatındaki Sıfırları Silmek İçin Hazırlanıyor: Altcoin’de Yüzde 7.6 Milyonluk Büyük Artış!

Popüler altcoin Shiba Inu‘nun (SHIB) yakım oranı son 24 saat içinde yüzde 7.6 milyon gibi şaşırtıcı bir oranda artarak toplam arzından yaklaşık 8.35 milyar adet SHIB’nin yakıldığı görüldü. Yakım aktivitesinde bu benzeri görülmemiş artış, Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Kaal Dhairya’nın Shibarium’un devrim niteliğindeki token yakım mekanizmasının tanıtımını açıklamasının ardından geldi. Altcoin‘in arzını azaltmak ve ağın değerini artırmak için stratejik olarak tasarlanan bu mekanizma kripto para dünyasında, özellikle de memecoin segmentinde çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Shiba Inu’nun Yakım Oranındaki Büyük Artış

Shiba Inu, yakım aktivitesindeki son artışla son 24 saat içinde 8.35 milyar adet SHIB‘in yakıldığı görüldü. Bu artış Shibarium’un çığır açan token yakım mekanizmasının uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı duruyor. Shibburn’ün sağladığı veriler yakılan token adetinde düne kıyasla yüzde 7.6 milyonluk bir artış olduğunu ve bu yakım oranına ulaşılması için yalnızca altı işlemin kaydedildiğini ortaya koyuyor.

Son 24 saat içinde gerçekleşen en büyük iki yakım sırasıyla 8.24 milyar ve 100 milyon adetle kaydedildi. Son yakım işlemleriyle ilk arzdan yakılan toplam SHIB adeti 410.67 trilyona çıktı. Bununla birlikte, mevcut dolaşımdaki arz 580.51 trilyon adet olarak gerçekleşti.

Shiba Inu baş geliştiricisi Kaal Dhairya, yakın zaman önce kaleme aldığı bir blog yazısında token yakımlarının ağın ekonomik modeli için önemini vurgulayarak dönüştürücü sürece ışık tuttu. Yazıda şu anda SHIB’de yakım mekanizmasının elle gerçekleştirildiğini ancak Ocak 2024’den itibaren otomatik yakım sürecinin uygulamaya alınacağını açıkladı.

Elle yakımda özellikle paydaşlar yakım sürecini ağın sağlığı ve sürdürülebilirliği ile uyumlu olacak şekilde hassas bir şekilde yönetmektedir. Elle yakımda doğrulayıcılar ve düğüm operatörleri ile koordinasyon yapılmasını gerektirmekte ve sorunsuz bir geçiş için temel oluşturmaktadır. Bununla birlikte, mekanizma gelişip otomatik aşama devreye girecek ve verimliliği ve şeffaflığı artırmak için birden fazla güncellemeyi de beraberinde getirecek. Güncellemeye göre, önceden tanımlanmış kurallar bu otomatik yakım sürecini yönetecek ve token arzının düzenli ve etkili bir şekilde azaltılması sağlanacak.

SHIB Yakımları ve Shiba Inu’nun Parlak Geleceği

Shibarium’un yakım mekanizmasına sağladığı katkıdaki başarısının merkezinde ağın benimsenme oranı yer alıyor. Ayrıca Shiba Inu işlemlerin artması da token yakımlarını artırıyor. Bu birlikte ağ kullanımıyla token yakımları katlanarak artıyor ve güçlü bir ekosistemin oluşmasını sağlıyor.

SHIB yakım oranındaki önemli artışa rağmen, Shiba Inu’nun fiyat performansı herhangi bir olumlu eğilim gösteremedi. Shiba Inu’nun fiyatı son 24 saatte yüzde 0,55 düşüşle 0,000009128 dolardan işlem görürken, aynı zaman dilimindeki işlem hacmi yüzde 1,62 düşüşle 444.83 milyon dolara geriledi. Piyasa gözlemcileri piyasadaki olumlu seyrin devam etmesi halinde SHIB’in token yakımındaki olumlu gelişmelerle birlikte fiyatından birden fazla sıfırı silerek yükselmesini öngörüyor.

Öte yandan Dhairya, blog yazısında Shibarium’un test ağı olan Puppynet’in şu anda temel Layer 1 (L1) altyapısını Goerli ağından Sepolia ağına geçirerek önemli bir dönüşüm geçirdiğini de ekledi. Bu stratejik hamle, Blockchain tknolojisindeki sürekli gelişmelere bir yanıt niteliğinde ve genel performansı ve özellikleri geliştirmek için daha ölçeklenebilir ve verimli altyapılara uyum sağlamanın önemini vurguluyor. Bununla birlikte, Shibarium’un token yakım mekanizmasının görünümü umut verici görünüyor. Planlanan güncellemeler ve ağın benimsenmesinin artmasıyla yakım verimliliği arasındaki içsel bağlantı ile mekanizma, Shibarium’un ekonomik stratejisinin merkezi bir ayağı olmaya hazırlanıyor.

Buna ek olarak, Sepolia’ya geçişle işlem hızlarının artması, daha akıllı sözleşme özellikleri ve kullanıcı deneyimleriyle birleştiğinde, Shibarium’u Blockchain inovasyonunda bir öncü olarak konumlanmasını sağlıyor.