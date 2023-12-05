ALTCOIN

DWF Labs Paylaşım Yaptı! Bu Altcoin Sert Yükseliyor

Özet

  • DWF Labs bugün X’ten bir paylaşım yaptı.
  • Paylaşım sonrası bir altcoin sert yükseldi.
  • Altcoin ile ilgili çarpıcı gelişmeler var.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında popüler bir piyasa yapıcı olan DWF Labs bugün bir altcoin için önemli bir paylaşımda bulundu. Piyasa yapıcının paylaşımında altcoin vurgusu bir gelişmeye işaret etti. Özellikle bir tarihin belirtilmiş olması ve bu tarihlerin not edilmesi gerektiğinin hatırlatılmış olması projenin ne kadar önemsendiğinin de bir işareti.

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TokenFi Sahiplerini Staking Fırsatları ile GüçlendirmekTokenFi’nin İnovasyon ve Topluluk Büyümesine BağlılığıAltcoin TOKEN Fiyatı Gelişmenin Ardından Sert Yükseldi

TokenFi Sahiplerini Staking Fırsatları ile Güçlendirmek

DWF Labs’ın bugün işaret ettiği gelişme, merakla beklenen TokenFi Staking özelliğinin 8 Aralık 2023’te ETH ve BNB Chain ana ağlarında yayına girecek olması. Bu hamle, TOKEN sahipleri için dönüştürücü bir yolculuğun başlangıcını işaret edecek ve TokenFi ekosistemiyle etkileşimlerini en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir yol sunacak.

Staking çıkışının ardından TokenFi, ay boyunca planlanan iddialı bir sürüm dizisine sahip olacak. Bu bağlamda TokenFi Token Başlatıcı, token lansmanlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış öncü bir platform, içerik oluşturucuların projelerini hayata geçirmeleri için kullanıcı dostu bir arayüz sağlayacak.

TokenFi QuickLaunch Bot, TokenFi platformunda token oluşturma sürecini basitleştirip hızlandırarak lansman deneyimini geliştirecek. TokenFi Launchpad, hem token projeleri hem de katkıda bulunanlar için canlı bir ekosistem oluşturarak yenilikçi token lansmanlarını keşfetmek ve bunlara katılmak için önemli bir rol üstlenecek.

TokenFi kullanıcı teşvik sistemi, kullanıcı katılımını artıracak. Bu sistem, TokenFi topluluğu içindeki aktif katılımcıları ödüllendiren, işbirlikçi ve destekleyici bir ortamı teşvik eden imkanlar sağlayacak.

TokenFi’nin İnovasyon ve Topluluk Büyümesine Bağlılığı

DWF Labs’in işaret ettiği Staking özelliğinin lansmanı, teknolojik bir ilerlemeden daha fazlasını temsil ediyor. TokenFi’nin kullanıcı topluluğuna değer sağlama taahhüdünü somutlaştırıyor.

TokenFi, kapsamlı bir ürün paketi sunarak, kullanıcıları kripto alanındaki yolculuklarının her adımında güçlendiren kapsayıcı ve dinamik bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Altcoin TOKEN Fiyatı Gelişmenin Ardından Sert Yükseldi

DWF Labs’in paylaşımının ardından TOKEN fiyatında önemli bir artışın olduğu görülüyor. Buna göre yazıyı yazarken altcoin TokenFi (TOKEN) fiyatı yüzde 33 artışla 0,507 dolar seviyesine gelmiş durumda.

Kripto para biriminde son bir haftada yüzde 100’lük bir artışın olduğunu da hatırlatalım. Diğer taraftan DWF Labs geçtiğimiz ay 120 milyon TOKEN alımı yapmıştı. Buna göre piyasa yapıcı kripto para projesinin önemli yatırımcılarından biri durumunda.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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