Dikkat! Borsa Listelemesi Sonrası Sert Yükselen Altcoin İçin ‘Sahte Hacim’ İddiası!

Kripto para piyasasının kanayan yarası sahte işlem hacmi konusu bir kez daha tartışma konusu oldu. BRC-20 token’i Rats‘ın (RATS) topluluğu önde gelen kripto para borsalarından Gate’e karşı bir boykot hareketi başlattı. Topluluk kripto para borsasını spot tarafta RATS’ta sahte işlem hacmi üretmekle suçluyor.

Altcoin Topluluğundan Gate’e “Sahte İşlem Hacmi” Suçlaması

Kripto para borsası Gate, bu yılın Kasım ayının ortasında listeleyeceğini duyurduğu ve duyurunun hemen ardından listelediği BRC-20 token’i RATS için eleştirilerin hedefi oldu. Altcoin‘in kripto para borsasında listelenmesi sonrası aradan geçen süreçte RATS’in işlem hacmi 5 Aralık’ta iki saat içinde RATS cinsinden 900 milyarı aşarak ve 1 trilyonu gördü.

Gate’deki işlem hacmindeki bu büyük artış birçok piyasa katılımcısının dikkatini çekti. Rats’ın topluluğu işlem hacmindeki bu artışın gerçek olmadığı, sahte şekilde üretildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Rats’ın topluluğuna göre Gate, altcoin için sahte işlem hacmi üretti. Topluluk bu durumdan dolayı X (eski adıyla Twitter) üzerinden kripto para borsasına karşı bir boykot hareketi başlattıklarını duyurdu.

Gate Listelemesi Sonrası RATS’ın Fiyatı Büyük Oranda Arttı

Kripto para borsasının RATS‘ı listeleyeceğini duyurması sonrası altcoin’in fiyatında sert yükseliş oldu. Listeleme öncesinde 0,000051 dolar seviyesinde bulunan RATS’ın fiyatı listeleme sonrası 0,000087 dolara kadar çıktı. Fiyattaki bu değişim altcoin’in fiyatında yüzde 70’lik bir artışa karşılık geliyor. Güncel verilerle RATS, son 24 saatte yüzde 20,14 düşüşle 0,00006441 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in fiyatındaki düşüşün tetikleyicisi yine sahte işlem hacmi iddiası oldu.

RATS, BRC-20 protokolü kullanılarak en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) Blockchain‘i üzerinde oluşturulan ve gezegendeki en bol memeli sıçan ile aynı adı paylaşan bir hayvan temalı token olarak öne çıkıyor.