Analist Ralli Beklediği Binance Listeli 3 Altcoin’i Sıraladı! Biri Uçtu, Gitti Bile!

Tecrübeli kripto para analisti Kaleo, büyük ralliler yapmasını beklediği üç altcoin’i paylaştı. Analistin ralli sinyali verdiğine inandığı altcoin’ler arasında Cosmos (ATOM) ve Gala (GALA) gibi oldukça bilindik kripto paralar yer alıyor.

Cosmos ve Gala’da Ralli Hedeflerini Verdi

Anonim kripto para analisti Kaleo, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine birlikte çalışabilirlik Blockchain‘i Cosmos‘un yerel varlığı ATOM’da güçlü bir kırılma rallisi beklediğini söyledi. Kaleo’ya göre ATOM 9,5 dolar civarına karşılık gelen düşen direnç trend çizgini kırmak için hazırlanıyor. Analist ATOM’un böyle bir kırılma yapması halinde 10 doların üzerine çıkarak yılın en yüksek seviyelerine gitmesini bekliyor.

Analistin grafiğine bakıldığında, ATOM‘un 11,50 dolara kadar yükselmesini beklediği görülüyor. Altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,88 düşüşle 9,55 dolardan işlem görüyor.

Kaleo’nun listesindeki ikinci altcoin ise Blockchain tabanlı oyun platformu Gala‘nın yerel varlığı GALA. Analist, altcoin’in önündeki düşen direnç trend çizgisinin üzerine çıkması halinde yüzde 100’ün üzerinde artışla 0,06 dolara kadar yükselmesini beklediğini ifade ederek “GALA’nın henüz büyük bir hamle yapmadığını görmek beni şaşırttı. Buradan 2023’ün en yüksek seviyelerine dönecek gibi görünüyor.” dedi.

Analistin Stacks İçin Ralli Beklentisi Çıktı

Öte yandan Kaleo, Bitcoin (BTC) üzerindeki uygulamaları ve akıllı sözleşmeleri güçlendirmek için tasarlanmış bir kripto para projesi olan Stacks‘ı (STX) da takip ediyor. Analiste göre STX, önündeki düşen direnç trend çizgisinin kırmasının ardından 1 dolara kadar yükselebilir.

Güncel veriler STX’in fiyatının son 24 saatte yüzde 30’un üzerinde arttığı ve analistin beklediği hedef seviyeye ulaştığı hatta bu seviyenin üzerine çıktığını gösteriyor. Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre STX, bu yazının hazırlandığı sırada 1,11 dolardan işlem görüyor.