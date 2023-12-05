Kripto Paralar Boşuna Yükselmiyor İşte Haklı Sebebi

Kral kripto para birimi saatler önce 42.420 dolara kadar yükseldi ve 31.000 dolar direncinden bu yana aynı şeyleri yaşıyoruz. Zorlu dirençler aniden kırılıyor ve Bitcoin fiyatı konsolide oluyor. Ardından başka bir zorlu satış duvarı sürpriz biçimde yıkılıyor. Sürekli olarak aynı şeylerin tekrar ediyor olması yatırımcıları artık trend değişimine ikna etmiş olacak ki altcoinlerde de toparlanmalar başladı.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Bitcoin satın aldığında veya onunla ilgili bir ürün çıkardığında en fazla hangi şirket küresel ölçekte ses getirir? Microsoft, Apple ve Facebook bunları hiçbiri BlackRock isimli varlık yönetim şirketinden büyük değil. Üstelik bu büyük şirketlerin yatırımcılarının çoğu da BlackRock üzerinden varlık yönetim hizmeti alıyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock henüz yatırımcılar tam olarak idrakine varamamış olsa da spot Bitcoin ETF ihracı için çabalıyor.

Haziran ayındaki büyük haberin ardından hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamayacağından bahsetmiştik. Böyle de oldu Bitcoin fiyatı bugün 41.400 doların üzerinde ve trilyon dolarlık varlık yöneticileri ETF ihracı için sıraya girdi.

Yüz milyarlarca dolarlık finans kurumları Ethereum gibi ağlar üzerinde tokenize tahvil ihracı yapıyor. Çok daha fazlası ETF onayının ardından gelen özgüvenle görülecek. Kripto paraların yükselişinin temel nedeni göz göre göre gelen kurumsal akının artık sesinin bugünden net biçimde duyulabiliyor olmasıdır.

BlackRock Spot Bitcoin ETF

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock son SEC dosyalamasında bildirildiği üzere Ekim ayında ilk tohum yatırımını aldı. Spot Bitcoin ETF ihracı için harekete geçen kurum 27 Ekim 2023 tarihinde hisse başına 25,00 dolar fiyattan 4.000 hisse karşılığında 100.000 hisseyi satmış oldu.

Başlangıç finansmanı, bir ETF’nin açık piyasada arz edilebilecek ve işlem görebilecek temel hisselerin oluşturulmasını finanse etmesine olanak tanır. Çok daha önemlisi bu adım bize ETF onayının artık sadece an meselesi olduğunu söylüyor. Yıllardır beklenen haber yakında gelebilir.

Bloomberg ETF analistleri 10 Ocak tarihine kadar resmi onay duyurularının toplu biçimde gelmesini bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.