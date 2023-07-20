Vitalik Buterin’in NFT’si Rekor Fiyatıyla Açık Arttırmaya Çıkıyor

Özet

  • Ünlü fotoğrafçı Andrew Miller 2014 yılında çektiği Vitalik Buterin portresini açık arttırmayla satışa çıkardı.
  • Açık arttırma manifold.xyz platformunda 30 Temmuz'a kadar devam edecek.
  • Miller, yıllardır sembol haline gelen portrenin NFT formatında satılacağını ve kripto sektöründe dikkat çekeceğini belirtti.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
15:15
20 Temmuz 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Ünlü Kanadalı fotoğrafçı Andrew Miller, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin’in ilk profesyonel portresini içeren özel bir müzayedeyi duyurdu. NFT formatında satılacak portrenin açık arttırma etkinliği dünya çapında tanınan, açık kaynaklı ve merkezi olmayan Ethereum blok zincirinin kuruluşunun 10. yıl dönümüne denk geliyor. Müzayedeye şimdiden NFT fiyatı damgasını vurmuş durumda!

Genç Vitalik’e Hediye Edilmişti

Açık arttırmanın manifold.xyz platformunda başlayacağı ve 30 Temmuz’a kadar devam edeceği bildirildi. Nadir bir NFT sayılan portrenin açılış fiyatı şu anki değeriyle neredeyse 640 bin dolar olan 333 ETH olarak belirlendi.

CryptoSlate ile yaptığı bir röportajda Andrew Miller fotoğrafın arkasındaki hikayeyi açıkladı. Fotoğrafçı, müzayedenin Ethereum’un geçmişini anmak amaçlı ortaya çıktığını ve Ethereum’un ilk günlerinde mali açıdan zor durumdaki bir genç olan Vitalik Buterin’e bu portreyi hediye ettiğini söyledi. Miller’a göre Ethereum’un yaşadığı inanılmaz yükselişte Buterin yatırımcıların güvenini kazanmak için kendisini öne sürmeyi yakın zamanda keşfetti.

Miller başlangıçta bu portreleri Buterin’in ticari olmayan blogu için hediye ettiğini ancak 2014 yılında Ethereum ekibinin ticari amaçlar için kaliteli fotoğraflara ihtiyaç duyacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi. Buterin ve Ethereum kurucu ortaklarından olan Anthony Di lorio, Miller’a o dönemde henüz üretilmeye bile başlanmamış ETH ile ödeme almaktan bahsetmiş ve Ethereum ile ödemek yapmak istediklerini söylemiş. Miller ise telif hakkı satın alımının 3225 ETH tutarında olacağını tahmin etmiş ancak ilerleyen zamanlarda bu detay unutulup gitmiş.

Miller Müzayedenin Dikkat Çekeceğinden Emin

Fotoğrafçı müzayedenin öneminin değerli bir NFT satın almanın ötesine geçtiğini vurguladı. Miller’a göre portreler, Ethereum’un olağanüstü yolculuğunu ve başarısını şekillendiren ortak bir çabayı simgeliyor. Bu portreler zamanla Buterin’in kimliğinden ayrılamaz bir parça oldu ve medyada geniş çaplı yer aldı. Miller artık Ethereum’un önde gelen bir akıllı sözleşme platformu haline geldiğini ve bu nedenle müzayedenin kripto dünyasında önemli bir ilgi yaratmasını beklediğini sözlerine ekledi.

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