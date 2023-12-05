Analist Tarih de Verdi! Bu Altcoin’de 1 Koyan 40 Alacak!

Ripple’ın XRP‘si ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı davada elde ettiği kısmi yasal zaferlere atfedilerek yaptığı yükselişlerle yılın ilk gününden bu yana yaklaşık yüzde 80 oranında yükseldi ve şu anda 0,61 dolar civarında işlem görüyor. Analistler, XRP için önemli bir fiyat artışı öngörüyor ve grafiğine oluşan “boğa bayrağı” formasyonundan hareketle 2024 yılı sonuna kadar 25 dolara kadar gelmesini bekliyor.

XRP Yüzde 4 Binlik Fiyat Artışına mı Hazırlanıyor?

Kripto para piyasasının yıl boyunca yaptığı toparlanma son birkaç gün içinde aşırı güç göstermeye başladı ve çok sayıda kripto para yılın en yüksek fiyat seviyelerine ulaştı. Örneğin en büyük kripto para Bitcoin (BTC) 2022 baharından bu yana ilk kez 42 bin dolara ulaşırken, en büyük altcoin Ethereum (ETH) 2 bin 200 dolar eşiğini aştı.

Ripple’ın yerel varlığı XRP son günlerde en iyi performans gösterenler arasında yer almasa da yılın başından bu yana kayda değer kazançlar elde etti. Şirketin SEC’e karşı kısmi yasal zaferleri ve diğer hayati faktörler altcoin’in fiyatının 1 Ocak’tan bu yana yaklaşık yüzde 80 artmasını sağladı. XRP şu anda yaklaşık 0,61 dolardan işlem görüyor ve çok sayıda uzman altcoin’in fiyatının yakında fırlayabileceğini savunuyor. Böyle düşünenlerden birisi de tecrübeli analist Fiery Trading.

Analist, XRP’nin fiyat grafiğinde bir boğa bayrağı formasyonu oluştuğunu ve önümüzdeki yılın sonuna kadar yüzde 4 binin diğer bir deyişle 40 katlık artışla 25 dolara kadar çıkabileceğini gösteren bir grafik paylaşarak “Bu önemli formasyon 2024’te bir noktada kırılacak ve en olası yönlü hareket Bitcoin’in blok ödülü yarılanması göz önünde bulundurulduğunda yukarı gibi duruyor. Kırılma için beklediğim hedef seviye 25 dolar.” dedi.

XRP’nin fiyat grafiğinde bir boğa bayrağı formasyonu oluştuğunu ve fiyatın patlamanın eşiğinde olduğuna inanan bir başka analist de popüler kripto odaklı YouTube kanalı CryptoTV‘nin arkasındaki isim. Analist altcoin’in kısa vadede kolay bir şekilde 0,83 dolara çıkabileceğini, uzun vadede ise daha etkileyici kazançlar görebileceğini düşünüyor.

Önmeli XRP Metriği Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesinde

XRP’için bir rallinin masada olabileceğine işaret eden bir diğer gösterge ise XRP işlemlerinin sayısındaki artış. Metrik 4 Aralık’ta 1.38 milyonda durdu ve en son Temmuz ortasında gördüğü zirveye ulaştı. Bu işlemlerin yaklaşık yüzde 95’i başarıyla gerçekleştirildi.

XRP cüzdanları metriğinde de bu yıl önemli bir artış görüldü ve şu anda neredeyse 4.9 milyon seviyesinde bulunuyor. Yılın başında cüzdan adreslerinin sayısı yaklaşık 4.5 milyon seviyesindeydi.