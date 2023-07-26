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  •   Dogecoin için Yolun Sonu mu Geldi? Etkileyici Yükselişi İle Gündem Olan DOGE İçin Çarpıcı Veri Akışı!

Dogecoin için Yolun Sonu mu Geldi? Etkileyici Yükselişi İle Gündem Olan DOGE İçin Çarpıcı Veri Akışı!

Özet

  • Son 2 haftada %25 yükselen Dogecoin, 25 Temmuz'da %10'luk artışla 3 Nisan'dan bu yanaki en büyük günlük yükselişini yaptı.
  • Yükselişe yeniden markalanan Twitter'a bir ödeme seçeneği olarak entegre edilebileceği yönündeki spekülasyonlar neden oldu.
  • Açık faizdeki hızlı artışa rağmen Dogecoin'in fonlama oranındaki nötr durum yükselişin artık durabileceğine işaret ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:15
26 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Güncel Binance verilerine göre, en büyük memecoin Dogecoin (DOGE) 25 Temmuz’da yüzde 10’luk artışla 3 Nisan’dan bu yana en büyük tek günlük yükselişini yaptı. Geçtiğimiz iki hafta içinde yüzde 25 değer kazanan DOGE’daki etkileyici yükselişin katalizörü olarak yeniden markalanan Twitter platformuna bir ödeme seçeneği olarak entegre edilebileceği spekülasyonları öne çıksa da veriler yükselişin artık bir noktada durabileceğine işaret ediyor.

Dogecoin’in Açık Faizi Hızla Artıyor

Matrixport araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, kripto para piyasasının Ağustos ayında beklenen yaz durgunluğuna girerken, Elon Musk’ın Twitter’ı baştan inşa etme konusundaki girişimlerinin bu dönemde DOGE’de yükselişe neden olabileceğini belirtti.

DOGE‘ye bağlı sürekli vadeli işlemler piyasası da yatırımcılarıların altcoin’e olan ilgisinde artış olduğunu gösteriyor. Aktif sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde kilitli dolar değerini temsil eden kavramsal açık faiz, 19 Nisan’dan bu yana ilk kez 500 milyon doları aştı. Son iki hafta içinde bu rakam iki kattan fazla arttı ve DOGE cinsinden açık faiz 6.2 milyara ulaşarak 8 Nisan’da kaydedilen 6.43 milyarlık son zirveye yaklaştı.

Artan açık faiz ve fiyattaki artış piyasaya yeni para girişine işaret ediyor. Dogecoin piyasasında görülen bu tablo DOGE için yükseliş trendini teyit ediyor.

Fonlama Oranları Yükselişin Artık Duracağına İşaret Ediyor

Sürekli vadeli işlemlerdeki fonlama oranları, long veya short pozisyonları tutmayla ilişkili maliyetleri ifade etmektedir. Pozitif değerler long pozisyonların baskın olduğunu, negatif değerler ise short pozisyonların baskın olduğunu gösterir. Mevcut nötr fonlama oranları, piyasanın DOGE için long ve short pozisyonları arasında bir denge olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte yazım sırasında açık faiz ağırlıklı fonlama oranları sıfıra düşmüş durumda ve bu yükseliş trendinin long ve düşüş bekleyerek açılan short pozisyonlar arasında bir denge olduğu anlamına geliyor. Bu denge, DOGE’nin son dönemdeki etkileyici performansının ardından yükselişte bir duraklama görülebileceğinin işareti olabilir.

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