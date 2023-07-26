  • CoinTürk
  •   SEC, Bu Sefer Bir Diğer Kripto Para Projesine Yüklü Ceza Kesti!

SEC, Bu Sefer Bir Diğer Kripto Para Projesine Yüklü Ceza Kesti!

Özet

  • ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), QuantStamp (QSP) hakkında dava açarak şirkete 3,5 milyon dolar ceza kesti.
  • SEC, QSP'nin lisanssız menkul kıymet satışı yaptığını, bu da ICO sürecini merkezi bir şekilde yönettiğini belirtti.
  • QSP, halihazırda piyasa değerine göre en büyük 996. kripto para birimi olmasına rağmen, 24 saatlik işlem hacmi ve piyasa değeri nispeten düşük.
  • Piyasaya etkisi: nötr
10:56
26 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para şirketlerini mercek altına almaya devam ediyor ve cezalar adeta çığ gibi büyüyor. Ripple, Binance, Coinbase ve daha birçok kripto para şirketine dava açarak bunları zor durumda bırakan SEC’nin son hedefi ise QuantStamp (QSP) oldu.

SEC, QSP’ye Ceza Yağdırdı

SEC tarafından yapılan açıklamada, Quantstamp’ın SEC’ye 3,5 milyon dolar ödeyeceği vurgulandı. Quantstamp bunu, lisanssız menkul kıymet satışı yaptığını kabul ettiği için ödeyecek. SEC, birçok kripto para biriminin ICO’sunu aslında lisanssız menkul kıymet satışı olarak görüyor ve yapılan açıklama da aslında bunun en büyük kanıtı.

SEC tarafından yayınlanan detaylı metne bakıldığında ise Ekim ve Kasım 2017 döneminde kripto para projesinin yaklaşık 28 milyon dolar elde ettiği belirtiliyor. QSP token satışından elde edilen bu gelir toplamda 5.000 yatırımcının katılımı ile mümkün oldu. Bu yatırımcılara ABD’den olanlar da dahil ve aslında SEC’nin endişesi tam olarak buna dayanıyor. SEC tarafından yapılan araştırmada da Quantstamp’ın ICO sürecini ilk başta merkeziyetsiz bir şekilde yönetmek istediği ancak sürecin merkezi ilerlediği belirtiliyor. Bunun yanı sıra net gelir beklentisi ile QSP alanlar olduğunu tespit eden SEC, bunun net bir şekilde menkul kıymet ihlali olduğunun altını çizdi.

Quantstamp an itibarıyla toplam piyasa değerine göre en büyük 996. kripto para birimi ve aslında nispeten geçmişte kalmış bir kripto para olarak görülüyor. Buna rağmen 24 saat içerisinde 43.000 dolarlık hacme ve toplam 8 milyon doların üzerinde piyasa değerine sahip. Sadece 28 milyon dolarlık ilk fonlama toplamayı başaran QSP’nin şu an bu durumda olması ise tepki çekiyor.

QSP Fiyatı Neden Sert Düşmedi

SEC, bu cezayı karşılıklı anlaşmaya vararak kestiklerini belirtiyor. Bu da aslında Quantstamp ekibinin iddiaları kabul ettiğinin göstergesi. QSP fiyatı şu an için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,78 doların ise %98 gerisinde bulunuyor ve neredeyse değerinin büyük bir kısmını kaybetmiş. QSP için bu dava kararı da bu sebeple çok az bir düşüşe sebep oldu ve QSP tahtası zaten boş gözüküyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
İlk 100 Arasında ve 5 Dolara Bile Düşebilir! Bu Altcoinde Enflasyon Yüksek Şimdi Alım Riskli Olabilir!
İlk 100 Arasında ve 5 Dolara Bile Düşebilir! Bu Altcoinde Enflasyon Yüksek Şimdi Alım Riskli Olabilir!
875 Günlük Destek Kırılabilir! İlk 10’daki Altcoinde Resmen Kıyamet Senaryosu!
875 Günlük Destek Kırılabilir! İlk 10’daki Altcoinde Resmen Kıyamet Senaryosu!
Bu Altcoinde Yüzde 500 Artış! Elon Musk Hamlesi Altcoine Yaradı!
Bu Altcoinde Yüzde 500 Artış! Elon Musk Hamlesi Altcoine Yaradı!
Tartışmaya Neden Olan Worldcoin (WLD) Projesine İnceleme Şoku!
Tartışmaya Neden Olan Worldcoin (WLD) Projesine İnceleme Şoku!
Yok Böyle Bir Altcoin Listesi! Tecrübeli Kripto Para Analisti Rakam da Vererek Yükseliş Beklediği Altcoinler’i Sıraladı!
Yok Böyle Bir Altcoin Listesi! Tecrübeli Kripto Para Analisti Rakam da Vererek Yükseliş Beklediği Altcoinler’i Sıraladı!
Tehlike Alarmı Bu Altcoin İçin Çalıyor Olabilir: Değer Kaybı Saatler İçinde Çift Haneye Ulaştı!
Tehlike Alarmı Bu Altcoin İçin Çalıyor Olabilir: Değer Kaybı Saatler İçinde Çift Haneye Ulaştı!
Boğa Sinyali: Ethereum Tabanlı Altcoine Dikkat! Kripto Analiz Firması Diğeri İçin 2 Ağustos Dedi!
Boğa Sinyali: Ethereum Tabanlı Altcoine Dikkat! Kripto Analiz Firması Diğeri İçin 2 Ağustos Dedi!
ZachXBT WorldCoin İçin Neden Güvenilmez Diyor? Biyometrik Kimliğinizi Kaç Dolara Satarsınız?
ZachXBT WorldCoin İçin Neden Güvenilmez Diyor? Biyometrik Kimliğinizi Kaç Dolara Satarsınız?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023