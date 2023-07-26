Kripto para borsası Binance, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre platformunda geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Kripto para borsası son olarak kullanıcıların İnovasyon Bölgesi ve Ana Alım Satım Bölgesi‘nde listelenen altcoinler’i ayırt etmesinin zor olduğu yönündeki geri bildirimlerine dayanarak Seed Tag diğer bir deyişle Tohum Etiketi ve Monitoring Tag diğer bir deyişle İzleme Etiketi’ni tanıttı.

Binance’de Yeni Dönem Başladı: Tohum ve İzleme Etiketi

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yaptığı duyuruda İnovasyon Bölgesi ve Ana Alım Satım Bölgesi’nde listelenen altcoinler’in ayırt edilmesinin zor olduğu yönündeki kullanıcı geri bildirimlerinden hareketle Tohum Etiketi ve İzleme Etiketi’ni tanıttı.

Yeni uygulama ile kullanıcıların Tohum Etiketi ya da İzleme Etiketi ile işaretlenen altcoinler’de alım satım yapabilmeleri için her 90 günde bir Binance Spot ve/veya Binance Marjin platformlarında ilgili testleri başarılı bir şekilde geçmeleri ve Kullanım Koşulları’nı kabul etmeleri gerekecek. Binance, testlerin kullanıcıların Tohum Etiketi veya İzleme Etiketi ile işaretlenen altcoinler’in ticaretini yapmadan önce risklerin farkında olmalarını sağlamak için getirildiğini belirtti.

Kullanıcılar Tohum Etiketi veya İzleme Etiketi’ni Binance Spot ve Binance Marjin alım satım sayfalarının yanı sıra Piyasalara Genel Bakış sayfasında da görebilecekler. Tohum Etiketi veya İzleme Etiketi ile işaretlenen altcoinler’in tamamı için bir risk uyarısı da sunulacak.

Dahası Tohum Etiketi, İnovasyon Bölgesi’nin yerini alacak ve şu anda İnovasyon Bölgesi’nde listelenen tüm altcoinler’in yanı sıra listelenen diğer altcoinler’e kıyasla daha yüksek volatilite ve risk sergileyebilecek yenilikçi projeleri temsil eden gelecekteki listelere de etiketleme yapılacak. Buna ek olarak Binance, listelenen diğer altcoinler‘e kıyasla belirgin şekilde daha yüksek volatilite gösteren ve risk taşıyan aşağıdaki altcoinler’in İzleme Etiketi ile işaretleneceğini aktarıldı:

Akropolis (AKRO)

AirDAO (AMB)

Ark (ARK)

Bitshares (BTS)

Cream Finance (CREAM)

DREP (DREP)

aelf (ELF)

FTX Token (FTT)

Gifto (GFT)

JasmyCoin (JASMY)

Linear (LINA)

Loom Network (LOOM)

Enzyme (MLN)

Multichain (MULTI)

openANX (OAX)

OmiseGO (OMG)

Ooki Protocol (OOKI)

PERL.eco (PERL)

pNetwork (PNT)

Ren (REN)

Sonm (SNM)

Serum (SRM)

Tornado Cash (TORN)

Voyager (VGX)

WazirX (WRX)

DFI.Money (YFII)

Projeler İçin Etiketleme Kontrolleri Periyodik İncelemelere Dayalı Olacak

Binance, yeni etiketleme uygulaması kapsamında periyodik proje incelemeleri yapacağını ve bu incelemelerdeki bulgulara göre altcoinler’in etiketlenip etiketlenmeyeceğine veya altcoinler’in delist edilerek platformdan çıkarılıp çıkarılmayacağının kararının verileceğinin altını çizdi. Kripto para borsası bu incelemeler sırasında altcoin projeleri için şu kriterleri göz önünde bulunduracağını da ekledi: