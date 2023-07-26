Kripto para piyasası Fed faiz kararı gününe görece sakin bir başlangıç yaparken, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) kritik günde 29 bin doların üzerinde fiyatlandığı görülüyor. Bununla birlikte kimi altcoin’in kırmızıya bürünerek düştüğü kimi altcoin’in ise yükseldiği görülüyor. İşte kripto para piyasasındaki son durumun özeti.

Bitcoin’de ve Altcoinler’de Son Durum

Bitcoin, 24 Temmuz’da 30 bin dolar seviyesinin altına düşmüş ve 28 bin 800 dolara kadar çekilerek kısa süreli bir paniğe neden olmuştu. Lider kripto para, kritik Fed faiz kararının açıklanacağı günde son 24 saatte yüzde 0,48 yükselişle 29 bin 248 dolardan işlem görüyor. Veriler 568.73 milyar dolarlık piyasa değeri ile Bitcoin’in son 7 günde yüzde 2,82, son 30 günde ise yüzde 3,16 düştüğünü gösteriyor.

Altcoin kralı Ethereum (ETH) ise son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,35 yükselişle bin 858 dolardan fiyatlanıyor. CoinMarketCap verileri ETH’nin son 7 günde yüzde 2,89, son 30 günde ise yüzde 1 oranında düştüğüne işaret ediyor.

CoinMarketCap’in sunduğu günün en çok değer kazanan altcoinler’i listesinde ilk sırada yüzde 11,91 yükselişle 69,28 dolardan işlem gören Compound (COMP) yer alırken, onu sırasıyla yüzde 4,98 yükselişle 0,8454 dolardan işlem gören Theta Network (THETA) ve yüzde 3,67 yükselişle 0,08023 dolardan işlem gören Dogecoin (DOGE) takip ediyor. Öte yandan günün en çok değer kaybeden altcoinler listesinde ise ilk sırada yüzde 7,66 düşüşle 0,05418 dolardan el değiştiren XDC Network (XDC) yer alıyor. XDC’yi sırasıyla yüzde 5,64 düşüşle 2,59 dolardan işlem gören Synthetix (SNX) ve yüzde 4,21 düşüşle 0,5319 dolardan işlem gören Mantle (MNT) takip ediyor.

Kripto Para Piyasasının Gözü Kritik Fed Faiz Kararında

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasında da gözler bugün açıklanacak olan kritik Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed’in faizi 25 baz puan artıracağı hemen hemen kesinlik kazanmış durumda. Bu bakımdan faiz kararı konusunda herhangi bir sürpriz beklenmiyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları faizin 25 baz puan artırımının fiyatlanmış olabileceği üzerinde durarak, artırımın resmen duyurulmasının piyasa üzerinde herhangi bir etkisi olmasını beklemediklerini ifade ederek Fed Başkanı Jerome Powell‘ın yapacağı açıklamaların önemli olacağını belirtiyorlar. Bu bakımdan saat 21.00’da açıklanacak faiz kararının ardından yatırımcılar 21.30’da başlayacak basın toplantısında Powell’ın yapacağı açıklamaları dikkatle takip ediyor olacaklar.