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  •   Binance Yeni Altcoin Listelemesini Duyurdu! İşlemler Bugün Saat 11.00’da Başlıyor!

Binance Yeni Altcoin Listelemesini Duyurdu! İşlemler Bugün Saat 11.00’da Başlıyor!

Özet

  • Binance, stablecoin First Digital USD'yi (FDUSD) bugün saat 11.00'da listeleyeceğini duyurdu.
  • FDUSD listelemesi spotta BNB/FDUSD, FDUSD/BUSD ve FDUSD/USDT paritelerinde olacak.
  • Binance, FDUSD'nin listelenmesini kutlamak için sıfır piyasa yapıcı komisyonu promosyonunu duyurdu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:59
26 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance, yeni stabilcoin First Digital USD’yi (FDUSD) listeleyeceğini ve listeleme sonrası yeni spot ticaret çiftlerini alım satıma açacağını duyurdu. Binance, lansmanı kutlamak amacıyla FDUSD için sıfır piyasa yapıcı komisyonu promosyonunu da duyurdu. Buna göre FDUSD listelemesi sonrası alım satıma açılacak paritelerden komisyon ücreti alınmayacak.

Listeleme Bugün Saat 11.00’da

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda stablecoin FDUSD‘yi bugün saat 11.00’da listeleyeceğini duyurdu. Listeleme spotta BNB/FDUSD, FDUSD/BUSD ve FDUSD/USDT paritelerinde gerçekleşecek. Listeleme öncesinde kullanıcılar için FDUSD yatırma işlemleri başlatılırken, çekme  işlemleri 27 Temmuz’da saat 11.00’da açılacak.

Binance, listelemeyi kutlamak amacıyla FDUSD için sıfır piyasa yapıcı komisyonu promosyonunu da duyurdu. Promosyon dönemi boyunca kullanıcılardan spottaki FDUSD paritelerinin yanı sıra marjindeki FDUSD paritelerinde komisyon ücreti alınmayacak.

First Digital USD (FDUSD) Nedir?

First Digital USD (FDUSD) First Digital Labs markası altında faaliyet gösteren FD121 Limited tarafından ihraç edilen 1:1 ABD doları destekli bir stablecoin’dir. FDUSD, kullanıcılar için kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisini azaltmayı, işlem ücretlerini düşürerek finansal işlemlerin verimliliğini artırmayı, daha hızlı ve daha güvenli işlemler sunmayı amaçlayan bir kripto paradır.

FDUSD, finansal işlemlerin aracılar olmadan yürütülmesini sağlayan programlanabilir bir stablecoin olarak öne çıkmaktadır. Stablecoin’in nakit ve nakit eşdeğeri yüksek kaliteli rezervlerle desteklendiği iddia edilmektedir. Kullanıcılar FDUSD tokenler’ini ABD doları cinsinden eşdeğer değerleri için kullanabilmektedirler.  FDUSD’nin rezerv hesabı, Prescient Assurance gibi bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmekte ve denetim raporlarının her ay kamuya açık olarak paylaşılacağı taahhüt edilmektedir. Kullanıcılar, güncel rezerv bilgilerine için First Digital Labs’ın resmi web sitesinde ulaşabiliyorlar.

FDUSD, sayısı zamanla artacak Blockchain ağı için planlanan destek ile şu anda Ethereum ve BNB Chain‘de üzerine konuşlandırılmış durumda.

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