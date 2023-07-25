2021 yılındaki boğa sezonunun tartışmasız en iyi kripto para yorumcusuydu. Fakat sonradan gözden düştü. Bu şaşırtıcı değil çünkü o boğa sezonunun devam edeceğine inanıyordu. Onun yerini ayı sezonunun gözdesi Capo aldı. Şimdiyse Capo unutulmaya başlamışken yeniden onun adının parladığını görüyoruz.

En İyi Kripto Yorumcusu

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında geldiğimizde PlanB birçok ünlü ismin alaya aldığı başarısız bir analistti. 100 bin dolarlık Bitcoin tahmininde başarılı olamamıştı ve Vitalik Buterin dahil herkes onunla alay etti. Tüm bunlar olurken herkes Capo’nun muhteşem bir kripto analisti olduğundan bahsediyordu. Evet, artık işler tersine dönüyor. Bu sefer Capo unutulurken PlanB’nin yıldızı parlıyor. Üstelik son piyasa yorumları yatırımcılar için heyecan verici görünüyordu.

Yaklaşık 2 milyon kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen sektörün en popüler analistlerinden PlanB Bitcoin’in şu anda bir boğa piyasasının ilk aşamalarında olduğunu ve BlackRock gibi büyük oyuncuların BTC‘yi düşükken biriktirmesine izin verebileceğini söylüyor.

Bitcoin Kaç Dolar Olacak?

PlanB, mevcut arza kıyasla zaman içinde basılmakta olan bir varlığın yeni oluşturulan arzını ölçmeyi amaçlayan stok-akış (S2F) grafiğiyle meşhur oldu. Stoktan akış grafiği olarak da bilinen S2F madencilerin Bitcoin üretimi ve talepteki artışı ele alarak fiyat için tahminde bulunuyor. Onun modeline göre talep sürekli olarak artmalı ve halvingler ile blok ödülleri de düştüğü için fiyat sürekli yukarı gider.

PlanB kral kriptonun nihayetinde gayrimenkulden daha kıt hale geleceğini ve altın, gümüş ve elmas gibi diğer emtialara kıyasla son derece düşük değerli olacağını öne süreceğini söylüyor.

“Bitcoin (S2F 58, piyasa değeri 400 milyar dolar), altın (S2F ~60, piyasa değeri ~10T dolar), elmaslar (S2F ~40, piyasa değeri ~1T dolar)”

Yeni bir strateji oturumunda PlanB, Bitcoin bir sonraki halving’e yaklaşırken fiyatın 50.000 dolara yükselmesini beklediğini açıkladı.

“Asıl soru şu: Bitcoin’in fiyatı 2024 Nisan ayındaki halving de ne olacak? Bunu sadece bu 200 haftalık hareketli ortalamadan tahmin etmeye çalışabiliriz… 200 haftalık hareketli ortalama şu anda aylık yaklaşık 500 dolar artıyor, yani 500 doların dokuz katı 4.500 dolar olacak ve Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalaması şu anda 28.000 doların biraz altında, yani 28.000 dolar artı 4.000 dolar. Yani halving döneminde 200 günlük hareketli ortalama 32.000 dolar olacak. Ve Bitcoin bunun üzerinde olacaktır ve genellikle bunun %50 üzerinde olacaktır ki bu da Bitcoin’in 40,000 ila 50,000 dolar arasında bir aralıkta olacağını gösteriyor”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.