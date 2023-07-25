Yüksek enflasyon, yüksek arz malın veya paranın değerine düşmandır. Çoğu ülke bunu yaşayarak tecrübe etti. Ekonomik sorunlarla mücadele için veya keyfi olarak daha fazla para bastığınızda onun değerini düşürmüş olursunuz. Bu olması gereken değerin yeni arza bölünmesi anlamına gelir. Altcoinler için de durum farklı değil.

Altcoinlerde Arz ve Fiyat

2022 yılının sonunda bu yılın altcoinlerin önemli bölümü için enflasyonist bir dönem olacağından bahsetmiştik. 1 milyar adet arzında sadece 1 milyonunun dolaşımda olması ilgili kripto paranın 100 doları aşmasına yardımcı olabilir. Ancak bu dolaşım arzı elinde sonunda 1 milyar olacak ve 100 dolarlık birim fiyatta eğer talepte patlama olmazsa buna bölünecek. DYDX bu konuda iyi bir örnek 2021 sonunda airdrop ile 80 milyonluk dolaşım arzı vardı ve fiyatı 30 dolara yaklaştı. Şimdi dolaşım arzı 156 milyonun üzerinde ve 1 milyara hızla koşuyor.

Özellikle ayı piyasalarında sürekli kilit açılışlarıyla dolaşım arzını artıran altcoinler devasa kayıplar yaşayabilir. Buna diğer bir örnekse AXS Coin’dir. En son 3,63 milyon token kilidini açma etkinliğinden sadece 48 saat sonra, Axie Infinity (AXS) fiyatı %8 geri çekilerek bugün 6 dolara düştü. Axie Infinity satışları tüm hızıyla devam ediyor.

AXS Coin Yorum

22 Haziran’da Axie Infinity, dolaşımdaki arzını 3,6 milyon token daha artırdı. Bu son token kilidinin açılması, son 1 yıldaki toplam emisyonu 31,6 milyon AXS’ye getirdi. Beklendiği üzere 20,6 milyon dolar eğerindeki yeni basılan tokenların yarattığı bu enflasyonist baskı, ağ çapında bir Axie Infinity satışını tetikledi. 22 Haziran’da Token kilidinin açılması, tokenlerini özel akıllı sözleşmelerde kilitleyen sahipler için stake ödülleri olarak tahsis edildi.

Token tahsisinin tamamlanmasından sadece 48 saat sonra on-chain veriler satış alarmları vermeye başladı. Aşağıda görüldüğü üzere, AXS Age Consumed, token kilidini açma etkinliğinden önce kaydedilen rakamlara kıyasla %250 artış göstermiştir. Ortalama Coin Yaşı uzun vadeli yatırımcıların yönelimini izler.

Tüm bu göstergeler sürpriz bir şey olmazsa fiyatta düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Eğer 5,18 dolar altı kapanışlar görürsek AXS Coin fiyatı 4,5 dolara kadar gerileyebilir.