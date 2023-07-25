Kral kripto para birimi etrafındaki negatif hissiyat yatırımcıların altcoinlerden Fed toplantısı bitene kadar uzaklaşmasını sağladı. Bu da altcoinlerin kırmızıya boyanmasıyla sonuçlandı. BTC şimdilik 29.000 doların üzerinde tutunsa da 29.700 doları desteğe çevirebilmiş değil. Peki Avalanche yatırımcıları için 50 milyon dolarlık hibe, teşvik programı ne anlama geliyor?

Avalanche (AVAX) Haberleri

Avalanche Vakfı, kendi ağında tokenize edilmiş varlıkları satın almak için 50 milyon dolara kadar harcama yapacak. Avalanche Vakfı gelecekte tokenize varlıkların daha da büyük bir pazara dönüşeceğinin farkında. Bugün Çin dahil tüm bölgelerdeki büyük finans kuruluşları bu konuya kafa yorum. Hatta geçtiğimiz haftalarda Çin’in en büyük bankalarından biri Ethereum ağında ilk tokenize tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Avalanche bu alanda güçlü bir alternatif oluşturabilmek için hibe desteği açıkladı. Google Cloud ve diğerlerinin verdiği desteklerin temelinde de aslında bu yatıyor. Avalanche Vista olarak adlandırılan program, öz sermaye, kredi, gayrimenkul ve emtia dahil olmak üzere tüm likidite spektrumundaki varlıkları değerlendirecek.

Avalanche (AVAX) Geleceği

Chainlink, Ethereum ve daha birçok popüler ağ varlıkların tokenize hale geldiği bir geleceğe hazırlanıyor. Bu alanın trilyonlarca dolarlık bir pazara dönüşeceği gerçeğinin farkındalar ve erkenden işe koyuluyorlar. Ava Labs başkanı John Wu şunları söyledi;

“Varlık tokenizasyonu sadece sermaye piyasalarının geleceği değil, günümüzün de kritik bir itici gücüdür. Kurumlar arasında blockchain üzerinde inşa edilen ivme şaşırtıcı oldu ve Avalanche Vakıfları bu girişimle ileriye doğru büyük bir adım atıyor.”

Avalanche Vakfı, bu girişimin Securitize’ın amiral gemisi KKR fonundaki bir hisseyi tokenleştirmesi de dahil olmak üzere bu alandaki son kilometre taşlarını takip ettiğini söyledi ve IntainMARKETS adlı varlığa dayalı menkul kıymetler için bir pazarın başlatıldığına da dikkat çekti.

Vakıf duyuruda ayrıca şunları yazdı;

“50 milyon dolarlık tahsisat, Avalanche Vakfı’nın Avalanche’ın yeni konsensüs mekanizması, benzersiz Alt Ağ mimarisi ve teknik inovasyonunu kullanarak daha erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli bir finansal sistemi ilerletme taahhüdünü yansıtıyor.”

Avalanche Vista ilk veya son değil bundan iki yıl önce de Aave, Curve ortaklığıyla vakıf 180 milyon dolarlık DeFi programını duyurmuştu.