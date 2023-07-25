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  •   Son Dakika: 8 Altcoin İçin Coinbase Müjdeyi Verdi! Artık Yatırım Yapılabilir Durumdalar!

Son Dakika: 8 Altcoin İçin Coinbase Müjdeyi Verdi! Artık Yatırım Yapılabilir Durumdalar!

Özet

  • Coinbase 8 kripto paranın Almanya'daki müşterileri için kullanılabilir olduğunu açıkladı.
  • HNT, BLUR, ARB, EGLD, 00, AUDIO, LDO, ATA artık bölgedekiler alınıp satılabilecek.
  • Coinbase, müşteri tabanını (ABD'nin düzenleyici baskısı nedeniyle) çeşitlendirmek istiyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
18:54
25 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase birkaç dakika önce 8 altcoini ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Kripto para borsası gelirlerini artırmak için ABD dışındaki pazarları da önemsemeye başladı. Bunun en büyük göstergesi ise Coinbase Global’in faaliyete geçişidir.

İçerik Rehberi

Coinbase Son Dakika

Coinbase şimdilik ayrı bir yuva aramasa da kullanıcı tabanını çeşitlendirmek için elinden geleni yapıyor. Coinbase Global ve çeşitli yargı bölgelerine uyum sağlama çabaları bunun en net göstergeleri. Şimdi Almanya’da ikamet eden kullanıcılar için 8 kripto paranın artık yatırım yapılabilir olduğunun müjdesini verdiler. Duyuruda şunlar yazıyordu.

“HNT, BLUR, ARB, EGLD, 00, AUDIO, LDO, ATA artık Almanya’da ikamet edenler için kullanılabilir durumdadır.”

Almanya yargı bölgesinde olan yatırımcılar artık bahsi geçen 8 kripto parayı alıp satabilecek. Diğer taraftan şirketin SEC ile mücadelesi devam ediyor. SEC son Ripple kararında altcoinlerin menkul kıymet olarak damgalanması hususunda bir hayal kırıklığı yaşasa da kripto borsaları üzerindeki baskısını devam ettirecek.

Son duyuru ilgili altcoinlerin kayıplarını azaltmasına az da olsa yardımcı olmuşa benziyor. Örneğin ARB Coin bugün akşam saatlerinde 1,15 dolarda dip yaptı ve duyuruyla yeniden 1,17 doların üzerine tırmandı.

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