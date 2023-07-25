ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase birkaç dakika önce 8 altcoini ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Kripto para borsası gelirlerini artırmak için ABD dışındaki pazarları da önemsemeye başladı. Bunun en büyük göstergesi ise Coinbase Global’in faaliyete geçişidir.

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Coinbase Son Dakika

Coinbase şimdilik ayrı bir yuva aramasa da kullanıcı tabanını çeşitlendirmek için elinden geleni yapıyor. Coinbase Global ve çeşitli yargı bölgelerine uyum sağlama çabaları bunun en net göstergeleri. Şimdi Almanya’da ikamet eden kullanıcılar için 8 kripto paranın artık yatırım yapılabilir olduğunun müjdesini verdiler. Duyuruda şunlar yazıyordu.

“HNT, BLUR, ARB, EGLD, 00, AUDIO, LDO, ATA artık Almanya’da ikamet edenler için kullanılabilir durumdadır.”

Almanya yargı bölgesinde olan yatırımcılar artık bahsi geçen 8 kripto parayı alıp satabilecek. Diğer taraftan şirketin SEC ile mücadelesi devam ediyor. SEC son Ripple kararında altcoinlerin menkul kıymet olarak damgalanması hususunda bir hayal kırıklığı yaşasa da kripto borsaları üzerindeki baskısını devam ettirecek.

Son duyuru ilgili altcoinlerin kayıplarını azaltmasına az da olsa yardımcı olmuşa benziyor. Örneğin ARB Coin bugün akşam saatlerinde 1,15 dolarda dip yaptı ve duyuruyla yeniden 1,17 doların üzerine tırmandı.