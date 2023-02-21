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Ralli Dedi! En Popüler Kripto Analisti 5 Altcoin Verdi!

Tam 5 altcoin için güncel beklentilerini paylaştı. Popüler altcoinlerden birinde 100 dolara kadar yükseliş bekliyor.
19:13
21 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları tarafından yoğun biçimde takip edilen popüler bir analist 5 altcoin için ralli sinyali verdi. Yüz binlerce yatırımcı tarafından izlenen isim geçmişte birçok büyük altcoin yükselişini önceden tahmin ettiği için dikkatleri üzerine çekiyor. Peki hangi altcoinlerde ralli bekliyor?

Ralli Beklenen Altcoinler

Michael Poppe kısa süre önce yarım milyona yakın takipçisiyle ralli beklediği altcoinleri paylaştı. Avalanche bunlardan ilkiydi ev yaşanan geri çekilmeye rağmen fiyatın yükselen trend içinde hareket ettiğine dikkat çekti.

“Zor bir grafik, seviyeler arasında, trend hala yukarı. Fiyat 18 dolardan büyük bir sıçrama yaptı ve devamını getirebilir. Ben 18-19 dolar aralığında AVAX Coin ile ilgileniyorum 25 dolar ve daha fazlasını hedefliyorum”.

İkinci sırada ise ölçeklendirme çözümü Polygon var. Van de Poppe’ye göre, MATIC için bir sonraki yükselişten önce 1,25 dolar seviyesine kadar düşüş görülebilir. Bunun ardından son birkaç ayın en popüler altcoinlerinden olan MATIC Coin’in direnç alanına doğru hareket etmesini bekliyor.

“Hafif bir düzeltme gerçekleşti, 1,65 dolar civarındaki bir sonraki dirence doğru devam ediyor. Eğer 1,25-1,35 dolar seviyesine geri çekilirse alım yapabilirim”.

LINK, FTM ve GMX

Üçüncü sırada en büyük blockchain tabanlı Oracle çözümü olan Chainlink bulunuyor. LINK Coin için Poppe sürekli olarak “ömür boyu fırsat” ifadesini kullanıyor. Bu ifadeyi geçtiğimiz çok defa kullandığını gördük ve uzun vadede alınabilecek altcoinler arasında LINK Coin’in hep ilk sıraya yazdı.

“Hafifçe kırılıyor, eğer 7,80 dolar civarında bir yeniden test yaparsak, 15-20 dolara doğru devam etmeden önce 8,50-9,00 dolar civarında dirençle biraz oyalanabilir”.

Poppe ayrıca, yükseliş trendine devam etmeden önce muhtemelen biraz daha düzeltme yapacağına inandığı akıllı sözleşme protokolü Fantom (FTM)’a dikkat çekti.

“0,42 dolara doğru önemli bir düzeltme yaptı. Oradan %40’lık büyük bir sıçrama. Potansiyel bir giriş olarak 0,48 dolar seviyesine bakacağım. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi mümkün görünüyor”.

Son sıradaysa merkezi olmayan kripto borsası GMX’in yerel tokeni bulunuyordu. Poppe 72 doların üzerinde kalıcılık devam ederse fiyatın 100 dolara kadar yükselmesini bekliyor.

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