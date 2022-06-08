Popüler kripto para analisti, önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum'un (ETH) bir sonraki adımda nereye gideceğini görmek için farklı fiyat seviyelerinde alıcı ilgisini paylaştı.

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Popüler kripto para analisti, önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un (ETH) bir sonraki adımda nereye gideceğini görmek için farklı fiyat seviyelerinde alıcı ilgisini araştırdı.

Ethereum Güçlü Duruyor

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, son strateji oturumunda 440 binden fazla YouTube abonesine, 2022’ye zorlu bir başlangıca rağmen ETH‘nin bin 720 doların üzerinde tutunabildiğini ve o zamandan bu yana bin 900 doların üzerine bile çıktığını belirterek şunları ifade etti:

Ethereum çok volatil, çok düştü. 2021’den itibaren tarihsel destek olan bin 720 dolarlık destek seviyesinde çok güçlü kaldı. Ancak zincir üstü veriler, yaklaşık bin 906 dolar ile bin 963 dolar arasında katı bir tedarik engeli olduğunu gösteriyor; burada yaklaşık 900 bin adres sekiz milyon ETH’den fazla satın aldı.

Analist, ETH‘nin bin 906 ila bin 963 dolar arasındaki direnç bölgesinden çıkabilirse, 2 bin doları yüzde 10 oranında geçebileceğini söylüyor:

ETH, 2 bin 200 doların üzerine çıkabilmek için bu direncin üstesinden gelmek zorunda. Belki bu seviyeyi geçmek, 2 bin dolardan doğrudan 2 bin 200 dolara doğru çıkış beklenebilir. O boşluğu dikkatlice izleyin.

Bitcoin’de Yükseliş Her An Başlayabilir

InvestAnswers sunucusu ardından, Bitcoin‘in (BTC) 47 bin 292 dolarla başladığı yıla değerinin yüzde 50’sinden fazlasını kaybettikten sonra patlamaya hazır olup olmayacağını ölçmek için marjla satın alınan Bitfinex vadeli işlem sözleşmelerine inceleyerek şunları söylüyor:

Marjlı longlar yepyeni, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tipik olarak bir boğa göstergesi olan longların Mayıs ortasında büyük ölçüde arttığına ve şu anda şimdiye kadarki en yüksek kayıt olan yaklaşık 100 bin Bitcoin sözleşmesinde durduğuna dikkat edin. Bu hareketin ne kadar şiddetli olduğunu anlamak için, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ve 50 bin kontrat ile 2021’in Haziran/Temmuz’da kaydedilene bakılabilir. Boyutu iki katına çıktı.

Analist, Bitcoin vadeli işlemlerindeki yenilenen ilginin bir yükseliş işareti olduğunu düşündüğünü söyleyerek şunları ekliyor: