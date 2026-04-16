Dogecoin 0,095 dolar direncini sert hacimle kırdı, yükseliş kalıcı olacak mı?

Dogecoin, dün akşam saatlerinde güçlü hacimle hareketlenerek önemli bir yükseliş gerçekleştirdi. Fiyat, kısa sürede 0,093 dolardan 0,098 dolara yükseldi ve 0,095 dolar seviyesindeki direncin üzerinde kapanış yaptı. Son dönemde öne çıkan bu yükseliş, Bitcoin ve Ethereum’u da geride bırakırken, piyasa genelinde yüksek riskli varlıklara olan ilginin yeniden arttığı görüldü.

Yükselişte Tetikleyici Unsurlar

Dogecoin’in ön plana çıkmasında, kısa vadeli yatırımcıların ve vadeli işlemlere yönelen yatırımcıların etkin olduğu dikkat çekiyor. Analizlere göre, fiyat hareketlerinde organik kullanıcı talebinden ziyade pozisyon değişikliği ve türev piyasaların etkisi öne çıkıyor. Zincir üstü veriler (on-chain data), Dogecoin’deki günlük aktif adres sayısının son günlerde azalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, fiyat hareketinin genellikle spekülatif yatırımcıların pozisyon alımlarıyla gerçekleştiğine işaret ediyor.

Diğer taraftan kripto para piyasasının genelindeki sermaye rotasyonunun, risk iştahının yükseldiği dönemlerde Dogecoin ve benzeri yüksek beta varlıklarda yukarı yönlü hareketlere yol açtığı biliniyor. Bu kapsamda son dalgalanmanın, fırsatı değerlendirmek isteyen büyük portföy sahiplerinin son saatlerdeki alımlarıyla daha da hızlandığı belirtiliyor.

Teknik Görünüm, Destek ve Direnç Seviyeleri

Dogecoin, son yükselişte arka arkaya kaydedilen yüksek dip seviyeleri ile sağlam bir birikim sürecinden geçti. Alımlar volatil bir sıçrama şeklinde değil, daha çok istikrarlı bir tırmanış halinde gerçekleşti. Özellikle 0,095 dolar üzerine geçişle, kısa vadede yükselişi destekleyen teknik bir görüntü oluştu. CryptoAppsy verilerine göre, Dogecoin’in seansı 0,098 dolara yakın bir seviyede tamamladığı gözlendi.

Hacimdeki dikkate değer artış, sadece sığ piyasada oluşan suni yükselişlerin aksine anlamlı bir katılım olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, seansta geç saatlerde yapılan yüksek miktarlı alımların, kurumsal yatırımcı ilgisinin tekrar arttığına işaret ettiği değerlendiriliyor. Özellikle fiyatın 0,097 dolar üzerindeki hareketi sırasında vadeli işlem açık pozisyonlarındaki artış bu tabloyu güçlendirdi.

“Yükselişte artan hacim, Dogecoin piyasasına gerçek anlamda katılım olduğunu ve yalnızca düşük likiditeyle yükselmeyen fiyatların, kurumsal yatırımcıların son aşamada yaptığı alımlarla desteklendiğini işaret ediyor. Ancak, şu anda fiyat hala alçalan direnç hattının altında sıkışık bir yapıya sahip ve net bir trend dönüşü olarak yorumlamak için erken.”

Buna rağmen, hem yükselen açık pozisyon miktarı hem de zincir üstü aktivitedeki azalma, piyasada asıl belirleyicinin kaldıraçlı işlemler ve kısa vadeli taktik hareketler olduğunu gösteriyor. Gerçek kullanıcı ilgisinin görece zayıflaması, bu yükselişin sürdürülebilirliği konusunda temkinli olunması gerektiğini ortaya koymakta.

Kritik Seviyeler ve Olası Senaryolar

Dogecoin’de destek olarak takip edilen ilk seviye 0,096 dolar olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece yeni bir yukarı yönlü dalga ihtimali canlı kalacak. Diğer taraftan 0,104 dolar, kısa vadeli hareketlerde kilit direnç olarak izleniyor. Bu bariyerin aşılması halinde, piyasa yapısı daha net bir şekilde alım yönüne dönebilir.

Tersine, fiyatın yeniden 0,092–0,090 dolar aralığına inmesi durumda ise güncel teknik görünüm geçersiz hale gelir ve Dogecoin’de daha derin bir düzeltme gündeme gelebilir.