Ethereum Fiyatı Kritik Desteğini Korumaya Çalışıyor: Kurumsal Satışlar ve Alım Duvarları Gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • Ethereum 2.100 dolar desteğinde tutunmaya çalışırken yatırımcı ilgisi ve teknik seviye öne çıkıyor.
  • Kurumsal yatırımcıların büyük ETF çıkışları ve alım duvarları kısa vadeli hareketlere yön verdi.
  • Altcoin piyasasında Ethereum’un performansı, genel hareketliliğin ana belirleyicisi olarak dikkat çekiyor.
Ethereum, son dönemde yaşanan hızlı geri çekilmenin ardından 2.140–2.150 dolar bandında yatay bir seyir izliyor. Kripto para piyasasında oynaklığın arttığı süreçte, fiyatın bu bölgede tutunması yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağın kısa aralıklarda dengelenmeye çalışması, henüz yön konusunda belirgin bir işaret vermedi. Altcoin piyasasının en büyük varlığı olarak bilinen Ethereum’un hareketleri, pek çok altcoin’in yönünü de belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Fiyat Yapısında R/S Dönüşümü ve Teknik Görünüm

Teknik analizde sıkça karşılaşılan direnç-destek dönüşümü (R/S Flip), Ethereum’da 2.100–2.150 dolar aralığında öne çıkmaya başladı. Son günlerde fiyatın bu seviyeyi yeniden yukarı kırması, kısa vadede alıcıların etkinliğini artırdığı şeklinde yorumlanıyor. Bu dönüşümün kalıcı olması durumunda, daha güçlü bir yükseliş zemini hazırlanabileceği öngörülüyor.

Analist Yimin X, Ethereum’un 50 günlük hareketli ortalamasını başarıyla test ettiğine dikkat çekti. Bu seviyede kalıcılığı koruyan fiyat yapısı, yükseliş beklentilerinin öne çıkmasına neden oluyor.

Yimin X, Ethereum’un 50 günlük hareketli ortalamasını destek olarak korumasının, 2.600 dolar bölgesine bir yukarı hareketin mümkün olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Mevcut teknik ortamda, hacim profilinde öne çıkan 2.355 ve 2.429 dolar seviyelerinin aşılıp aşılamayacağı piyasanın seyrini belirleyecek ana eşiklerde yer alıyor.

Piyasada Alıcıların Gücü ve Alım Duvarlarının Etkisi

Zincir üstü verilere göre, 2.100–2.118 dolar bandında güçlü alım emirlerinin yoğunluk kazandığı görülüyor. Büyük çaplı yatırımcı hareketleri ve bu seviyedeki likidite kümelenmeleri, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarında destekleyici bir unsur sunuyor. Bu alım duvarları, geçmişte de olduğu gibi, aşağı yönlü baskıların sınırlanmasında etkili olabiliyor.

Bu süreçte yüksek hacimli işlemlerin özellikle söz konusu bölgede toplanması, balina olarak adlandırılan büyük yatırımcıların bu aralıkta pozisyonlarını güçlendirdiğini gösteriyor.

ETF Çıkışları Fiyat Üzerinde Geçici Baskı Oluşturuyor

Teknik gelişmelerin yanı sıra, kurumsal yatırımcıların Ethereum fonlarındaki çıkışları dikkat çekiyor. Son bir günde yaklaşık 131 milyon dolarlık ETF satışı gerçekleşti. Bu miktarın 102 milyon dolarlık kısmı BlackRock tarafından piyasaya sürüldü.

Paylaşılan güncel verilere göre, bu ölçekteki çıkışların kısa vadede alım yönlü hareketleri sınırlayabildiği ve toparlanmayı geciktirdiği aktarılıyor.

Yatırım fonlarından gelen satışların fiyatlamada baskı oluşturması, kısa süreçte piyasa üzerinde tedbirli hareketlerin öne çıkmasına yol açıyor.

Altcoin Piyasası ve Ethereum’un Yönlendirme Rolü

Ethereum fiyatındaki stabil hareket, genel altcoin piyasasındaki işlemlere doğrudan yansıyor. Ethereum, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT sektöründeki ağırlığı nedeniyle, altcoinlerdeki hareketliliğe yön veren ana etkenlerden biri konumunda.

Piyasa son dönemde Bitcoin odaklı makro dalgalanmalar yaşasa da, Ethereum’un toparladığı günlerde altcoinlerde yükselişler görülüyor. Tersine, ETH tarafındaki zayıflık, altcoin piyasasında daha keskin düşüşlerin yaşanmasına neden olabiliyor.

Kurumsal işlemler, likidite koşulları ve zincir içi dinamikler birlikte incelendiğinde, Ethereum’un kritik destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalanmaya devam ettiğine işaret ediliyor. 2.100 doların üzerinde tutunma çabası sürerken, yukarı yönlü hareketlerde 2.600 dolar hedef olarak ön plana çıkıyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
