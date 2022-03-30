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Twitter, NFT Profil Fotoğrafı Özelliğini Tüm Kullanıcılara Açtı mı?

Twitter, geçtiğimiz ay sunduğu bir özellik ile birlikte kullanıcıların sahip oldukları NFT'leri kendi profil fotoğrafları olarak belirlemesine izin veriyordu. Şimdi ise bu özellik tüm kullanıcılara açılmış olabilir.
09:28
30 Mart 2022
Twitter, NFT Profil Fotoğrafı Özelliğini Tüm Kullanıcılara Açtı mı?
Yazar: Emre Aydıner

Değiştirilemez Token‘lar (NFT), günümüzde popülerliğini korurken pek çok kişi, kuruluş veya platform bu alanda kendilerine yer edinmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öyle ki popüler sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz aylarda NFT’leri profil fotoğrafı haline getiren özelliğini iOS için kullanıma sundu. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar sahip oldukları NFT’leri kendi profil fotoğrafları olarak belirliyordu.

Ancak bu özellik Twitter‘ın ücretli aylık abonelik istemiyle kullanıcılara sunduğu Twitter Blue versiyonunda ve ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kullanıcılara sunulmuştu.

Twitter, Bu Özelliğini Tüm Kullanıcılara Açıyor mu?

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Ocak ayında yaptığı bir duyuruyla birlikte kullanıcıların sahip oldukları NFT’leri profil resmi yapmalarına olanak tanıyacağını açıkladı.

Twitter, yaptığı bu duyuru ile birlikte NFT yatırımcılarını heyecanlandırmayı başardı. Ancak bu özellik hem Twitter’ın ücretli aylık abonelik istemiyle kullanıcılara sunduğu Twitter Blue versiyonunda hem de  ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kullanıcılara sunuldu.

Pek çok kişi ise bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağını merak etmeye başladı.

Twitter’a son gelen güncellemeyle birlikte kullanıcıların artık sahip oldukları NFT‘leri kendi profil resimleri olarak kullanabilmesine izin veriliyor.

Twitter uygulamasında güncelleme yapan kullanıcıları, NFT profil resimleri ile tanış ekranı karşılıyor. NFT seç butonuna tıkladıktan sonra NFT’lerinizin bulunduğu cüzdanınızı bağlamanız isteniyor. Bu adımları tamamladıktan sonra ise istediğini NFT eserinizi profil fotoğrafı olarak kullanabilirsiniz.

Güncellemeden sonra platform kullanıcıların NFT’leri profil fotoğrafı olarak eklemesine izin verirken Twitter’dan bu konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Henüz Türkiye’de Kullanılmıyor

Ancak şunu söylemekte fayda var ki Türkiye’deki kullanıcılar, yukarda belirttiğim adımları tamamlamaya çalıştığında “İlgin için teşekkürler! Twitter Blue ilerleyen zamanlarda bulunduğun ülkede kullanıma sunulacak” mesajı ile karşılaşıyor.

Dolayısıyla Türkiye‘deki kullanıcıların NFT’lerini profil resmi olarak kullanabilmesi için biraz daha beklemesi gerekiyor.

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