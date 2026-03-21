Avalanche (AVAX)Kripto Para

Avalanche (AVAX) Fiyatında Kırılgan Görünüm Sürerken Kritik Seviyeler Ön Plana Çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Avalanche (AVAX) fiyatı, kritik destek ve direnç bölgelerinde dalgalanmayı sürdürüyor.
  • Teknik analiz ile kurumsal gelişmeler piyasada hem risk hem toparlanma beklentisi oluşturuyor.
  • Önümüzdeki süreçte 9,30 ve 10,20–11,38 dolar aralığı önemli bir yön göstergesi olarak izleniyor.
Avalanche’ın yerel tokeni AVAX, son dönemde yoğun satış baskısıyla 9,50 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Fiyat, kısa vadede önemli bir destek alanında tutunmaya çalışırken, yukarı yönlü ivmenin zayıf kaldığı gözlemleniyor. Son 24 saatlik bölümde yaşanan değer kaybı, piyasanın toparlanma çabalarının henüz başarılı olamadığını gösteriyor.

Kısa Vadede Destek Seviyeleri ve Teknik Görünüm

AVAX, yükselen trend çizgisinin aşağısına sarkarak 9,30–9,50 dolar bandına çekildi. Bu hareket, son piyasa yapısında kısa vadeli zayıflık olarak değerlendiriliyor. Fiyatın burada tutunmaya çalışması, talebin devam ettiğine işaret ediyor. Yukarı yönlü güçlü bir çıkış için ilk etapta düşen trend direncinin aşılması gerekecek; aksi durumda satış baskısı sürebilir.

Dalga Analizi ve Orta Vadeli Risk

Elliott Dalga analiziyle ilgilenen trader’lardan biri olan Ace, AVAX’ın daha önce beş dalgalı bir yükselişi tamamlayıp, ardından düzeltme hareketine geçtiğine dikkat çekti. Analize göre fiyat, 11,38 dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam ettikçe aşağı yönlü baskı korunacak. 8,27 dolar, 7,13 dolar ve 5,61 dolar seviyeleri orta vadede riskli bölgeler olarak öne çıkıyor.

Kritik Seviyelerde Bekleyiş Sürüyor

AVAX’ın yönünü belirleyecek en önemli aralık, 9,30 dolar destek ve 10,20–11,38 dolar direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Alım yönünde sinyal üretebilmesi için önce 10,20 dolar üzerine çıkılması gerekecek. Bu bariyerin aşılmasıyla birlikte yeni toparlanma ihtimali gündeme gelebilir. Buna karşılık 9,30 doların altındaki kapanışlar, sırasıyla 8,27 dolar ve daha düşük seviyelere doğru alan açabilir.

Uzun Vadeli Kanal ve Potansiyel Toparlanma Senaryosu

Teknik analist Celal Küçüker’in grafiğine göre, AVAX uzun zamandır geniş bir düşen kanal içerisinde hareket ediyor. Fiyat şu anda kanalın alt kısmına yakın seyrediyor. Burada kalıcılık sağlanırsa, kademeli toparlanma ile 14,98 dolara ve üzerinde zaman içinde 36,60–50,84 dolar gibi daha yüksek seviyelere tırmanış ihtimali gündemde tutuluyor. Bu yapı, klasik bir birikimden yükselişe geçiş döngüsünü andırıyor.

Kurumların Hamleleri ve Piyasada Dikkat Çeken İşlemler

Teknik gelişmelerin yanında, Avalanche ekosistemiyle ilgili kurumsal adımlar da fiyatlamada etkili olabilir. Varlık yönetim şirketi Grayscale, kısa süre önce Avalanche staking ETF’sini piyasaya sürdü. Bu adım, kurumsal yatırımcıların AVAX’a olan ilgisinin artmakta olduğuna işaret ediyor. Ayrıca Coinvo tarafından raporlanan bir zincir üstü işlemde, kimliği bilinmeyen bir yatırımcı 50 milyon dolar değerindeki USDT’yi Ethereum üzerinde sadece 36 bin dolar değerinde AVAX’a dönüştürdü. Söz konusu işlem, piyasada likidite ve işlem yönetimi bakımından dikkat çekici bulundu.

Tüm bu başlıklar ışığında AVAX’ın önümüzdeki dönemde takip edilecek belirleyici seviyeleri; 9,30 dolar destek ve 10,20–11,38 dolar direnç aralığı olacak. Bu bandın dışına gerçekleşecek hareketler, fiyatın kısa ve orta vadeli yönünü tayin etmesi açısından önem taşıyor.

