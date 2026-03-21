Dev Balina 163 Milyon Dolarlık Solana Kilidini Açtı

  • Solana ağında büyük bir balina milyonlarca token kilidini açtı ve dikkat çekti.
  • Fiyat beklenen düşüşü göstermedi ve piyasa bu gelişmeye sakin tepki verdi.
Kripto piyasasında dikkat çeken büyük bir işlem, Solana ağında gerçekleşti. 21 Mart 2026 sabah saatlerinde 1.817.260 SOL’un staking kilidinin açıldığı görüldü. Yaklaşık 163,86 milyon dolar değerindeki bu varlıkların serbest kalması, dolaşımdaki arz üzerinde etkili olabilecek bir gelişme olarak öne çıktı.

Balina Hareketi Piyasada Yakından İzleniyor

Söz konusu işlem, büyük miktarda varlık tutan bir cüzdan tarafından gerçekleştirildi. Staking sürecinde kilitli tutulan token’ların aniden likit hale gelmesi, bu varlıkların satılabileceği, transfer edilebileceği ya da farklı cüzdanlara dağıtılabileceği anlamına geliyor. Bu tür büyük ölçekli hareketler genellikle piyasada satış baskısı ihtimalini gündeme taşır.

Ancak bu büyüklükteki bir çözülmeye rağmen SOL fiyatında belirgin bir dalgalanma yaşanmadı. Kilidin açıldığı anlarda Solana fiyatı 90,19 dolar seviyesinde işlem gördü ve bu seviyeye yakın kalmayı sürdürdü. Bu durum, piyasada panik satışlarının oluşmadığını ve yatırımcıların gelişmeye temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Olası Senaryolar Belirsizliğini Koruyor

Uzmanlar, bu hareketin farklı şekillerde yorumlanabileceğini değerlendiriyor. Token’ların doğrudan satılmamış olması, varlıkların yalnızca yeniden dağıtılmış ya da elde tutulmuş olabileceğine işaret edebilir. Bu senaryoda dolaşımdaki arz üzerindeki baskı sınırlı kalır ve fiyat üzerinde aşağı yönlü etki oluşmayabilir.

Diğer yandan yatırımcıların bu tür büyük kilit açılımlarını önceden fiyatlamış olması da olası bir açıklama olarak görülüyor. Beklentilerin önceden satın alınması, ani fiyat hareketlerinin önüne geçebiliyor. Bu durum, piyasanın olgunlaşma sürecine işaret eden bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Farklı bir ihtimal ise söz konusu varlıkların ilerleyen süreçte satışa konu edilmesi. Böyle bir gelişme yaşanırsa SOL fiyatında aşağı yönlü baskı oluşabilir. Özellikle büyük miktarlı transferlerin borsalara yönelmesi, kısa vadeli fiyat hareketlerini etkileyebilir.

Bununla birlikte kilit açılımı bazı yatırımcılar tarafından olumlu bir sinyal olarak da yorumlanıyor. Varlık sahibinin token’ları elde tutmayı ya da yeniden stake etmeyi tercih etmesi, Solana ekosistemine duyulan güveni yansıtabilir.

Solana, yüksek işlem kapasitesi ve düşük işlem ücretleriyle bilinen bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor. Geliştiriciler ve kullanıcılar arasında giderek artan benimsenme, ağın piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini güçlendiriyor.

Yaşanan bu büyük kilit açılımına rağmen piyasanın sakin kalması, yatırımcı davranışlarının değiştiğine işaret edebilir. Önümüzdeki süreçte bu varlıkların nasıl değerlendirileceği, SOL fiyatının yönü açısından belirleyici olacak.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
