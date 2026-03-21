Ripple Nisan Ayında 1 Milyar XRP Açacak

Nisan 2026 itibarıyla Ripple’ın emanet hesap sistemi üzerinden 1 milyar XRP serbest bırakması planlanıyor. İlk bakışta yüksek görünen bu miktar, piyasada arz artışı endişesi yaratabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak yıllardır uygulanan mekanizma nedeniyle bu tür kilit açma işlemleri artık piyasa tarafından yakından takip ediliyor ve etkisi sınırlı kalabiliyor.

Kontrollü Kilit Açma Mekanizması Nasıl İşliyor

Ripple, 2017 yılında devreye aldığı emanet hesap sistemiyle her ay belirli miktarda XRP’yi otomatik olarak serbest bırakıyor. Bu yapı, toplam arzın kontrolsüz biçimde piyasaya girmesini engellemeyi amaçlıyor. Serbest bırakılan token’ların tamamı dolaşıma sokulmuyor; önemli bir bölümü yeniden kilitlenerek arz dengesi korunuyor.

Gerçek Dolaşıma Giren XRP Miktarı Daha Düşük

Yıl başından bu yana gözlenen veriler, serbest bırakılan XRP’nin büyük kısmının tekrar emanet hesaplara aktarıldığını gösteriyor. Mart 2026’da yaklaşık 700 milyon XRP yeniden kilitlenirken, yalnızca 300 milyon XRP dolaşımda kaldı. Genel eğilim, serbest bırakılan token’ların yüzde 60 ila 80’inin yeniden kilitlenmesi yönünde ilerliyor.

Bu veriler doğrultusunda piyasada fiilen tutulan XRP miktarının aylık bazda 200 ila 400 milyon arasında değiştiği görülüyor. Dolayısıyla açıklanan 1 milyar XRP’lik kilit açma miktarı, gerçek arz artışını tam olarak yansıtmıyor. Bu durum, ilk etapta oluşabilecek arz şoku algısını önemli ölçüde azaltıyor.

Ripple tarafından gerçekleştirilen bu süreç, kademeli arz yönetimi yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Token’ların önemli bir bölümü doğrudan satışa sunulmak yerine farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Özellikle sınır ötesi ödeme çözümlerinde likidite sağlamak ve ekosistem geliştirme faaliyetlerini desteklemek öncelikli kullanım alanları arasında yer alıyor.

Piyasa verileri de bu kontrollü yaklaşımın etkilerini yansıtıyor. XRP fiyatı 1,45 dolar seviyelerinde işlem görürken, yaklaşık yüzde 4’lük sınırlı bir yükseliş kaydedildi. Göreceli güç endeksi 50,69 seviyesinde bulunuyor ve bu durum nötr bir piyasa görünümüne işaret ediyor.

Teknik göstergeler incelendiğinde, XRP’nin 50 günlük hareketli ortalamasını test ettiği ancak güçlü bir ivme oluşturamadığı görülüyor. Ayrıca fiyatın 2,14 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamanın altında kalması, genel eğilimin henüz yukarı yönlü olmadığını ortaya koyuyor.

Bu çerçevede, düzenli olarak gerçekleşen kilit açma işlemlerinin piyasa üzerindeki etkisinin zaman içinde azaldığı değerlendiriliyor. Yatırımcıların bu süreci önceden fiyatladığı ve ani dalgalanmaların sınırlı kaldığı dikkat çekiyor.