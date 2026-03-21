Altın Fiyatında Sert Düşüş Sonrası Piyasa Desteğe Odaklandı

Altın, son günlerde yaşanan hızlı düşüşün etkisiyle yatırımcıların dikkatini yükseliş hedeflerinden çok destek noktalarına ve aşağı yönlü risklere yönlendirdi. 2025’in başından itibaren belirgin bir yükseliş trendi izleyen değerli metal, kısa sürede 5.300 doların üzerine çıkmışken mart ayındaki sert satışlar sonrası 4.500 doların altına geriledi.

Son Bir Yılda Altında Yükseliş Yavaşladı

Son bir yıllık veriler, altının 4.488,70 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve seans içinde yüzde 3,48 oranında değer kaybı yaşadığını gösteriyor. 2025’in başlarında 3.000 dolar civarında işlem gören altın fiyatı, yıl sonunda büyük bir ivmeyle yükselerek 5.300 doların üstüne ulaşmıştı. Ancak mart ayıyla birlikte piyasada satışların baskın hale gelmesiyle, fiyat yeniden aşağı yönlü bir eğilim izlemeye başladı. Bu dönemde kısa vadeli beklentiler değişmiş oldu ve yatırımcılar olası yeni destek noktalarını değerlendirmeye yöneldi.

Satışlar Mart Ayında Piyasayı Baskıladı

Mart ayının 20’si ve 21’inde uluslararası spot piyasada altın fiyatlarında belirgin bir satış baskısı oluştu. 4.800 dolar ile 4.400 dolar aralığında gerçekleşen işlemlerde fiyat zaman zaman toparlanmaya çalışsa da, seans sonunda satış tarafı güçlü kalmayı sürdürdü. XAU/USD paritesi seansta 4.491,15 dolara indi ve yüzde 3,45’lik düşüş sergiledi. Hafta genelinde kayıp yüzde 10,52’ye, son bir ayda ise yüzde 12,01’e ulaştı. Buna karşılık, üç aylık dönemde pozitif getiri görünümünü az da olsa sürdüren altın, altı ayda yüzde 21,88’lik, bir yıllık süreçte ise yüzde 48,54’lük artış kaydetti.

Spot piyasadaki bu dalgalanma, vadeli altın sözleşmeleriyle işlem yapan yatırımcılar ve portföylerinde altına koruma aracı olarak yer veren fonlar başta olmak üzere geniş yatırımcı kitlesi üzerinde etkili oldu.

Teknik Göstergeler, Aşağı Yönlü Hareketin Güçlendiğini İşaret Ediyor

Teknik analizde öne çıkan Bollinger bantları, üst sınırı 5.465,56 dolar, orta bandı 5.069,39 dolar ve alt bant seviyesi 4.673,22 dolar olarak belirledi. Son harekette ise fiyat alt bandın da altına sarkarak düşüş baskısını artırdı ve aşırı satılmış bir piyasa yapısına işaret etti. Günlük teknik grafiklerde altın, 4.659,03 dolardan başlamış, 4.735,93 doları görmüş, ardından 4.477,38 dolara kadar gevşemiş ve günü 4.496,99 dolardan tamamlamış oldu. Gün içi işlem hacmi 529.690 olarak kaydedildi ve bu durum, sert düşüş sırasında piyasa katılımının da yüksek olduğu şeklinde yorumlandı.

MACD göstergesinde sinyal çizgisi 12,02’de bulunurken, MACD çizgisinin -66,71 seviyesinde olduğu görüldü. Histogramın -78,73 ile negatif bölgede yer alması, mart ayındaki satış dalgasının etkisinin daha da güçlendiğini gösterdi.

Altının teknik tablosunda yaşanan bu gelişmeler, piyasanın kısa vadede aşağı yönlü hareketlere daha açık hale geldiğini ortaya koydu.

Yatırımcılar son dönemde destek noktalarını ön planda takip ederek, fiyatın hangi düzeyde denge bulabileceğini değerlendirmeye başladı.

Piyasanın ilerleyen günlerde göstereceği seyir, özellikle uluslararası gelişmeler ve satış baskısının seyrine göre şekil kazanacak.