Gümüş Fiyatında Sert Düşüş Sonrası Piyasa Dalgalandı

Gümüş piyasası, son dönemde hızla değer kaybederek 70 doların altına indi. Finansal piyasalarda şubat ve mart aylarında görülen dalgalanmalar, özellikle uluslararası borsalarda işlem yapan yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Kıymetli metaller arasındaki gümüş, tarihsel olarak yatırımcıların portföylerinde çeşitlilik sağlamak amacıyla tercih edilen bir araç olarak öne çıkıyor.

Gümüşte Kısa Vadede Sert Satışlar Dikkat Çekti

21 Mart günü gerçekleşen işlemlerde, XAG/USD paritesi 67,79 dolardan günü kapatarak yaklaşık yüzde yedi oranında düşüş gösterdi. Günün başlangıcında 70 doların üzerinde seyreden gümüş fiyatı, gün sonuna kadar süren satışlarla belirgin şekilde geriledi. Seans boyunca yüksek işlem hacmiyle birlikte satıcıların baskısını koruduğu görüldü.

Bir haftada yüzde 15’in, bir ayda ise yüzde 19’a yakın değer kaybı dikkat çekerken; son altı ay ve bir yıllık dönemde fiyatın sırasıyla yüzde 57 ve yüzde 105 seviyelerinde artış kaydetmesi, uzun vadede trendin hala yukarıda kaldığını gösteriyor. Ancak bu kadar kısa sürede gelen sert geri çekilmenin piyasadaki algıyı da önemli ölçüde etkilediği ifade ediliyor.

Teknik Veriler ve Yıllık Grafikler Piyasadaki Değişimi Ortaya Koydu

Yıllık bazda incelendiğinde, Trading Economics platformunda gümüşün 67,59 dolar seviyesine indiği görüldü. Son 12 ayda 30 dolar civarında başlayan yükseliş, geçtiğimiz aylarda 110 doların üzerine ulaşmıştı. Fiyat, zirveden itibaren hızlı bir gerileme yaşadı ve mart ayı itibarıyla yeniden 70 doların altına çekildi.

Grafiklere bakıldığında, bu değer kaybının ardından fiyatın bir süre toparlama denemeleriyle birlikte dalgalandığı, ancak tekrar aşağı yönlü hareketle mevcut banda kadar indiği anlaşıldı. Özellikle son harekette, fiyatın yakın dönemdeki işlem aralığının alt sınırına gerilemesi, piyasadaki risk algısının değişmesine yol açtı.

Bu gelişmelerin yatırımcılar açısından en büyük etkisi, son yükselişte pozisyon alanların şu anda zararlarla karşı karşıya kalması oldu. Diğer yandan, gümüşte yaşanan dalgalanmanın altın gibi diğer değerli metallere olan ilgiyi de etkileyebileceği düşünülüyor.

Teknik Göstergeler Piyasa Baskısını Doğruladı

Bollinger Bantları’nın analizinde, üst bandın 95,61 dolar, orta bandın 83,50 dolar ve alt bandın 71,38 dolar düzeyinde olduğu görüldü. Gümüşün alt bandın da altına inmesi, teknik olarak aşırı satım bölgesine girildiğini ve satış baskısının güçlendiğini işaret etti. Piyasanın kısa vadede alışılmış düzeyinin çok dışında kaldığı, yatırımcıların bu noktada yeni bir denge arayışı içine girdiği anlaşıldı.

TradingView tarafından yayımlanan günlük tabloya göre, gümüş 73,26 dolardan açıldı ve en düşük 67,69 dolara kadar indi. Kapanış fiyatı 67,91 dolar olarak kayda geçti ve gün içinde yüzde altının üzerinde ciddi bir değer kaybı yaşandı. 657 bini aşan işlem hacmi ise yoğun katılımın satış dalgasını desteklediğini gösterdi.

MACD göstergelerinde de negatif görünümün sürdüğü izleniyor. MACD ve sinyal çizgileri ile histogramdaki değerlerin okunması, aşağı yönlü eğilimin devam ettiğine işaret ediyor. Uzmanlar teknik olarak yeni destek seviyesinin 67,69 dolar, direnç olarak ise 71,38 dolar olacağını öne sürüyor.