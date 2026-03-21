Bitcoin Opsiyonlarında Rekor Korku Seviyesi Dikkat Çekiyor

Bitcoin piyasasında yatırımcıların aşağı yönlü risklere karşı aldığı pozisyonlar dikkat çekici biçimde artış gösterdi. Opsiyon piyasasında put talebinin yükselmesi, yatırımcıların fiyat istikrarına rağmen temkinli bir duruş sergilediğine işaret ediyor. Spot fiyatların görece dengelenmesine karşın, piyasa genelinde savunmacı bir yaklaşımın öne çıktığı görülüyor.

Opsiyon Piyasasında Rekor Seviyede Korunma Talebi

Mart ortasında yayımlanan VanEck raporuna göre, put/call açık pozisyon oranı 0.84 seviyesine çıkarak Haziran 2021’den bu yana en yüksek noktaya ulaştı. Aynı dönemde yatırımcıların put opsiyonlarına yaklaşık 685 milyon dolar harcadığı görülürken, call primleri yüzde 12 düşüşle 562 milyon dolar civarına geriledi. Spot hacme kıyasla put primleri 4 baz puana ulaşarak veri setinde tüm zamanların zirvesine çıktı.

Raporda, bu durumun yatırımcıların olası fiyat düşüşlerine karşı sigorta maliyetini artırdığını gösterdiği belirtiliyor. Özellikle 2022 ortasında yaşanan Terra/Luna çöküşü sonrası görülen seviyelerin yaklaşık üç katına ulaşıldığı ifade ediliyor. Bu tablo, piyasanın risk algısının belirgin şekilde yükseldiğine işaret ediyor.

Kaldıraç Azalırken Volatilite Geriledi

Aynı raporda Bitcoin’in 30 günlük ortalama fiyatının önceki döneme göre yüzde 19 düştüğü, buna karşılık gerçekleşen volatilitenin 80 seviyesinden 50’nin biraz üzerine indiği aktarıldı. Vadeli işlemlerde fonlama oranlarının yüzde 4.1’den yüzde 2.7’ye gerilemesi, kaldıraçlı işlemlerdeki spekülatif hareketlerin zayıfladığını gösteriyor.

Zincir üstü veriler incelendiğinde ağ aktivitesinin görece zayıf kaldığı görülüyor. Buna karşın madencilerin satış baskısının sınırlı seviyede kalması dikkat çekiyor. Bu durum, arz tarafında ani bir genişleme yaşanmadığını ortaya koyuyor.

Opsiyon piyasasında gözlenen bu yüksek korunma talebi, yatırımcı psikolojisinin temkinli bir çizgide ilerlediğini düşündürüyor. Fiyatlar dengelenmiş olsa da riskten kaçınma eğilimi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu tablo, piyasanın henüz güçlü bir yükseliş beklentisine girmediğini ortaya koyuyor.

Geçmiş veriler incelendiğinde benzer opsiyon eğilimlerinin önemli dönüm noktalarına denk geldiği görülüyor. Son altı yılda bu tür aşırı temkinli pozisyonlanmaların ardından Bitcoin fiyatında ortalama yüzde 13’lük 90 günlük ve yüzde 133’lük 360 günlük artışlar kaydedildiği hesaplandı.

Bununla birlikte mevcut veriler doğrudan bir yön sinyali vermekten ziyade yatırımcı davranışlarını yansıtıyor. Opsiyon piyasasındaki bu yoğun korunma talebi, piyasanın belirsizlik algısının sürdüğünü ortaya koyarken, olası fiyat hareketlerinin yönü konusunda farklı senaryoların gündemde kalmasına neden oluyor.