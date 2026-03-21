Solana Fiyatında 90 Dolar Dengesinde Kritik Sıkışma: Analistler 95 Dolar Sonrası Hızlı Yükseliş Bekliyor

Solana, son günlerde fiyatında gözlenen istikrarla yeniden kripto para piyasasında gündem oldu. Fiyatın 90 dolar civarında tutunması, yatırımcıların ve analistlerin yakın takip ettiği bir döneme işaret ediyor. Bu hareketlilikte teknik göstergeler ve ağ üzerinde yaşanan gelişmeler bir arada fiyat dengesi üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başta teknik analiz olmak üzere, hem kısa vadeli göstergeler hem de uzun vadeli temeller şu anda olumlu görünümünü koruyor.

90 Dolar Bölgesindeki Kırılma Seviyeleri Dikkat Çekiyor

Son günlerde Solana fiyatı, 88 ila 91 dolar aralığında sıkışmış durumda ilerliyor. 90 dolar seviyesi kısa vadede güçlü bir destek, 91 dolar ise yakın direnç olarak öne çıkıyor. 24 saatlik işlemlerde fiyat 88,32 ile 90,13 dolar arasında hareket etti. Dalga boyundaki bu daralma, mevcut dalgalanmanın azalmasına ve bir sonraki güçlü hamlenin hazırlığına işaret ediyor. Fiyatın 91 dolar üzerini zorlaması halinde 93–95 dolar aralığına doğru hızlı bir yükselişin önü açılabilir. Tersine, 88 doların altına inen bir harekette ise satış baskısının artması beklenebilir.

Analistlere Göre 95 Dolar Sonrası Yeni Hedefler Masada

Analist Daan Crypto Trades, Solana’nın yakın geçmişte önemli bir seviyeyi geri kazanmaya çalıştığını ancak şu ana kadar bu denemenin başarılı olmadığını aktardı. Analiste göre, 95 dolar seviyesi, yukarı yönlü kırılım için kritik bir sınır teşkil ediyor. Bu bariyer kalıcı biçimde aşılırsa, fiyatın 115–125 dolar aralığına ilerlemesi teknik olarak muhtemel görülüyor.

Şu an için fiyatın bu kritik bölgeyi aşmakta zorlandığı, piyasada yeniden yapılanmanın sürdüğü yorumları yapılıyor. 95 dolar aşılamadığı sürece yukarı atakların baskı altında kalacağı vurgulanıyor.

Teknik analistler, fiyatın 91 dolar civarında oluşan ters omuz-baş-omuz formasyonuna da dikkat çekiyor. Bu yapının üst bandı geçilirse, fiyat hareketinin ilk aşamada 93–95 dolar aralığına yükselebileceği belirtiliyor. Fakat formasyon teyit edilmeden kalırsa, sıkışma bir süre daha sürebilir.

Uzun vadede ise 78–75 dolar bandı, piyasanın birden fazla döngüsünde güçlü destek olarak çalıştı. Fiyatın bu bölgeyi yine taban oluşturmak için kullandığı, bu desteğin kırılması halinde ise teknik görünümün bozulma riski taşıdığı kaydediliyor.

Solana ekosisteminde zincir üstü veriler de güçleniyor. Platformun gerçek varlık tokenizasyonundaki toplam değeri 1,82 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu da ağ içi likiditenin ve kullanımın arttığına işaret ediyor.

Ayrıca Solana’da kurumsal yatırım ilgisi artıyor. Son veriler, borsada işlem gören ürünler üzerinden 1,8 milyar dolardan fazla SOL’un kilitlenmiş durumda bulunduğunu gösteriyor. Bu birikimin anlamlı bir kısmı Bitwise’ın BSOL ürünü üzerinden sağlanıyor. Ancak kısa vadeli fiyat hareketlerinin temel olarak teknik dinamiklerle şekillendiği, kurumsal girişlerin fiyata hemen yansımadığı ifade ediliyor.

Kısa vadede yatırımcılar; destek olarak 90 ve uzun vadede 78–75, direnç olarak ise 91 ve 95 dolar seviyelerini yakından izliyor. 95 doların üzerinde kalıcılık, yeni bir yükseliş dalgasının başlamasına imkan tanıyabilir. Tersi olursa, aşağı yönlü hareketin sürmesi gündeme gelebilir.