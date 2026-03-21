ABD Borcu 39 Trilyon Doları Aştı Bitcoin Alternatif Olarak Öne Çıkıyor

ABD’nin toplam kamu borcu 39 trilyon doları aşarak tarihi bir eşiği geride bıraktı. Borç miktarının bir yıl içinde 37 trilyon dolardan bu seviyeye yükselmesi, ekonomide yapısal sorunlara işaret eden önemli bir gelişme olarak görülüyor. Hızlı artışın faiz oranları, enflasyon ve doların istikrarı üzerinde doğrudan etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Borç Artışı Ekonomik Dengeleri Zorluyor

ABD Sayıştay Ofisi’nin değerlendirmelerine göre bu seviyedeki kamu borcu, borçlanma maliyetlerinde artışa yol açabilir. Aynı zamanda ücretlerde baskı oluşması ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarının hızlanması ihtimali öne çıkıyor. Bu tablo, özellikle hane halkı üzerindeki ekonomik yükün artabileceğine işaret ediyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonlar da dikkat çekici. Yıllık faiz ödemelerinin 1 trilyon doları aşması beklenirken, bu durum bütçe açıklarını daha da derinleştirebilir. Borçlanma, faiz ödemesi ve yeniden borçlanma döngüsü, kamu maliyesinin esnekliğini sınırlayan bir yapı oluşturuyor.

Piyasalarda daha önce sınırlı kalan endişelerin son dönemde artış gösterdiği gözleniyor. Borç artışının geçici bir dalgalanma değil, daha kalıcı bir eğilime dönüşmesi, yatırımcıların risk algısını yeniden şekillendiriyor. Bu durum, küresel finansal dengeler açısından da yakından takip ediliyor.

Bitcoin Enflasyona Karşı Alternatif Olarak Gündemde

Bu gelişmelerin gölgesinde Bitcoin, enflasyon ve para birimi değer kaybına karşı alternatif bir varlık olarak öne çıkıyor. Toplam arzının 21 milyon ile sınırlı olması, onu geleneksel para birimlerinden ayıran temel özelliklerden biri olarak değerlendiriliyor. Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması da yatırımcılar açısından dikkat çeken bir unsur oluşturuyor.

Kurumsal yatırımcıların ilgisinin arttığı da görülüyor. Morgan Stanley, yatırım stratejilerine Bitcoin’i dahil eden finans kuruluşları arasında yer alıyor. Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong ise dijital varlıkların değer saklama aracı olarak rolünün giderek güçlendiğini ifade ediyor.

Bitcoin, likidite, erişilebilirlik ve büyüme potansiyeli açısından altın ve dolar gibi geleneksel varlıklara kıyasla farklı avantajlar sunuyor. Bu özellikler, özellikle küresel belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilgisini artıran faktörler arasında gösteriliyor.

Buna karşın bazı ekonomistler, ABD ekonomisinin gücü ve doların küresel konumu sayesinde mevcut borç seviyesinin yönetilebilir olduğunu düşünüyor. Diğer görüşler ise finansal sistemde yaşanabilecek olası kırılganlıklara karşı Bitcoin gibi varlıkların daha fazla önem kazanabileceğine işaret ediyor.