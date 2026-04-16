Solana destekli PAC’tan Husted’e Ohio seçimleri için 8 milyon dolarlık kritik destek

ABD’deki önemli siyasi hareketlerden biri olan Sentinel Action Fund, 2026 Kasım ara seçimleri öncesinde Ohio’daki Cumhuriyetçi Senatör adayı Jon Husted’i desteklemek üzere 8 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı. Sentinel Action Fund, kripto para sektöründe etkili bir oyuncu olarak bilinen Solana Institute tarafından finanse ediliyor. Kuruluşun bu yeni hamlesi, kriptoya olumlu bakan siyasetçiler ve yenilikçi düzenlemelerin teşviki açısından dikkat çekti.

ABD seçimlerinde kripto etkisi

Super PAC statüsünde hareket eden Sentinel, benzer amaçlarla faaliyet gösteren kardeş kuruluş Right Vote ile birlikte, Jon Husted’in seçim kampanyasına toplam 8 milyon dolar aktaracak. ABD siyasetinde güçlü lobi etkisiyle bilinen super PAC’ler, kurum veya şahısların seçimlerde adaylara yüklü finansman sağlamasına imkan veriyor. Sentinel Action Fund bugüne kadar Solana Institute’tan 750 bin dolar, kripto merkezli girişim sermayesi şirketi Multicoin Capital’dan ise 250 bin dolar bağış aldı. Ayrıca Blackstone CEO’su Stephen Schwarzman ve Fisher Investments Başkanı Kenneth Fisher gibi finans sektöründen önemli isimler de fonun destekçileri arasında yer aldı.

Jon Husted, Ohio’nun mevcut vali yardımcısı pozisyonunda olmakla beraber, ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Parti adına yarışacak. Husted, dijital varlıklar ve kripto teknolojileri konusunda yeniliği destekleyen açıklamalarıyla tanınıyor. Stand With Crypto adlı sivil toplum kuruluşu, Husted’i “kriptoyu güçlü şekilde destekliyor” notuyla değerlendiriyor. Daha önce GENIUS Yasası gibi kripto taraftarı mevzuatları desteklemekten yana tutum sergiledi. Husted, Şubat ayında yayımladığı bir makalede, dijital varlık teknolojisinin çalışan aileler için yeni bir ekonomik fırsat sunduğunu vurgulayarak, bu alandaki inovasyonun önünü açacak yasal çerçeve çağrısı yaptı.

Husted’in başlıca rakibi ise Demokrat Partili Senatör Sherrod Brown. Kripto para sektörüne mesafeli yaklaşımıyla bilinen Brown, özellikle dijital varlıkların terörün finansmanı ve yaptırımların delinmesi için kullanılmasına karşı çeşitli önlemler savundu. 2024 seçimlerinde ise Brown koltuğunu Cumhuriyetçi rakibi Bernie Moreno’ya kaptırdı.

“Kripto dostu” siyasilere lobi desteği

Sentinel Action Fund’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jessica Anderson, yaptığı açıklamada Sherrod Brown’ın dijital varlıklarda inovasyona yönelik politikaların önünde engel oluşturduğunu belirtti.

[Brown], dijital varlıklarla ilgili yeniliğe kapı açan politikalara karşı bugüne dek engelleyici bir tutum aldı, dediği aktarıldı.

Sentinel’in desteğiyle öne çıkan isimler arasında yalnızca Husted yok. Kuruluş, 2026 seçim döngüsünde Maine Senatörü Susan Collins ve Michigan’dan Senato adayı Cumhuriyetçi Mike Rogers’ı da destekleyeceğini açıkladı. Her iki isim de kripto alanı açısından olumlu tavırlarıyla öne çıkıyor.

Geçmiş dönemde de kripto odaklı super PAC’ler seçim süreçlerinde etkin rol oynadı. Özellikle Fairshake isimli PAC, 2024’te kripto dostu Bernie Moreno’nun Senato yarışı için 12 milyon dolarlık katkıda bulundu ve Moreno, seçimde Sherrod Brown’ı geride bırakarak görevi devraldı. CryptoAppsy verilerine göre Fairshake, 2026 ara seçimleri öncesinde pro-kripto adaylara destek için 193 milyon dolarlık bir kaynak biriktirdi.

Fellowship PAC ve yeni yatırımlar

Wall Street’in etkili finans kuruluşlarından Cantor Fitzgerald da siyasi arenada kripto etkisini artırmaya başladı. Firmanın eski sahibi, mevcut ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in yönetiminde olan Cantor Fitzgerald, kripto dostu adayları desteklemek için Fellowship PAC’e 10 milyon dolar bağışladı. Aynı PAC, bu ayın başında stabilcoin Tether’in ABD yöneticilerinden Jesse Spiro’yu başkan olarak atadı.

Bütün bu gelişmeler, ABD’de kripto yanlısı finansal ve siyasi yapıların, hem yasal düzenlemelerde hem de kamuoyunda daha fazla görünürlük kazanmasına neden oldu. Kripto odaklı kurumlar, hem adaylara yüksek bütçeli destekler sunuyor hem de teknolojik inovasyonun önünü açacak yasal altyapının oluşmasına katkı yapıyor.