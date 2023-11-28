Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Kaspa ve Stellar’ı Unutun! Bu Altcoin Lider Oldu!

Ripple’ın XRP‘si zaman zaman, özellikle de bu yılın başında merkezi kripto para borsalarında en çok işlem gören altcoin olarak öne çıkarak popülaritesinin arttığını göstermeyi başardı. XRP son olarak Avrupa merkezli kripto para borsası Uphold’da Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto paraları geride bırakarak en çok işlem gören altcoin haline geldi ve önemli bir kullanıcı katılımı gördü.

XRP, BTC ve ETH’yi Geçti

Ripple’ın XRP’si bu yıl önemli bir yükseliş trendi içinde değerini artırıyor ve altcoin yatırımcılar için giderek daha ilgi çekici hale geliyor. Kripto para borsası Uphold’un Araştırma Müdürü Dr. Martin Hiesboeck altcoin‘i çevreleyen bir başka ilginç gelişmeyi açıkladı. Hiesboeck, XRP’nin geçtiğimiz hafta (18 Kasım – 25 Kasım) Uphold borsasında en çok işlem gören altcoin olduğunu ve kullanıcıların neredeyse yüzde 75’inin altcoin’i satın aldığını açıkladı.

İlginç bir şekilde, piyasa değerine göre en büyük kripto paralardan olan BTC ve ETH sırasıyla beşinci ve sekizinci sırada yer aldı. Kaspa (KAS) ve Stellar (XLM) ise ilk üç sırada XRP‘yi takip eden altcoin’ler oldular.

Bu yılın başında bir noktada Ripple’ın XRP’si ABD merkezli kripto para borsalarında en çok işlem gören altcoin olmuştu. Solana (SOL), Litecoin (LTC) ve Dogecoin (DOGE) gibi altcoin’lerin önüne geçerek üst sıralara yerleşmişti.

Uphold – Ripple İşbirliği

ABD merkezli Blockchain kuruluşu Ripple, “sınır ötesi ödeme altyapısını desteklemek ve geliştirmek için” Ekim ayı sonunda Uphold borsası ile işbirliği yaptı. Uphold İcra Kurulu Başkanı Simon McLoughlin, ortaklığın her iki şirketin niteliklerinin verimli kripto-fiat transferleri ve banka ödemeleri yapmak için nasıl birleştirilebileceğini gösterdiğini savunuyor.

İşbirliğini duyurduktan kısa bir süre sonra Uphold, geçen ay bir şanslı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyerek XRP için gerçekleştirilecek AirDrop miktarını iki katına çıkardı. Dahası, Kasım ayı için şanslı bir müşterinin 50 bin adet XRP (mevcut kurlarla 32 bin dolar değerinde) alacağı yeni bir hediye sundu.